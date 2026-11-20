Tекст: Денис Тельманов

«Я не могу не упомянуть и… о вопросе американских баз. Пентагон подтвердил, что со стороны Пентагона эти вопросы закрыты, что все движется в правильном направлении и что сегодня окончательное решение принадлежит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу», – цитирует Томчика РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о согласии Пентагона на создание постоянной американской военной базы в стране.

В прошлом месяце власти Польши запланировали инвестировать почти 4 млрд долларов в строительство объекта на своей территории.

В начале октября Соединенные Штаты предварительно определили место для его размещения.