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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл на Сейшелы
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые прибыл на Сейшелы
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах. Визит состоялся в рамках морской практики курсантов высших учебных заведений Военно-Морского Флота России, сообщает Минобороны.
Для экипажа запланированы культурные и спортивные мероприятия. Также моряки посетят могилу соотечественника – старшего судового врача Александра Крупенина.
Штурманский поход корабля стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. За это время «Перекоп» пройдет около 30 тыс. морских миль, преодолев четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов.
До этого, в середине сентября, «Перекоп» с курсантами прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль. Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале учебного года военные вузы набрали более 56 тыс. курсантов.
Ранее корвет и танкер Балтийского флота зашли в порт Саймонстаун Южно-Африканской Республики.