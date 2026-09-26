Отбывающие наказание в Эстонии шведские заключенные пожаловались на еду

Шведские заключенные пожаловались на питание из собачьих мисок в Эстонии

Tекст: Мария Иванова

Родственник одного из осужденных сообщил, что заключенным не выдают тарелки и столовые приборы, а еду подают в металлических емкостях, напоминающих собачьи миски. Из приборов им доступна только ложка, так как в меню присутствуют исключительно супы и тушеное мясо, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведскую газету Expressen.

Сами заключенные отмечают, что их рацион неделями состоит в основном из картофельного супа с курицей. По словам родственников, из-за качества питания многие осужденные заметно потеряли в весе.

Ранее Швеция и Эстония заключили соглашение, позволяющее Стокгольму арендовать 400 камер для 600 человек в Тартуской тюрьме. Этот шаг был вызван нехваткой мест в пенитенциарных учреждениях Швеции. Договор рассчитан на пять лет с возможностью продления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Эстония приняла первых шведских заключенных.

В июне Эстония сдала тюремные камеры в аренду Швеции.

Летом в Швеции решили подготовить тюрьмы для подростков.