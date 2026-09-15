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В Эстонии сменился министр обороны
Президент Эстонии Карис отправил в отставку министра обороны Певкура
Президент Эстонии Алар Карис по предложению премьер-министра Кристена Михала утвердил сразу три замены в правительстве страны, включая министра обороны – вместо Ханно Певкура этот пост занял Мартин Херем.
«Премьер-министр предложил президенту назначить Мартина Херема новым министром обороны», – говорится в сообщении правительства Эстонии.
Помимо смены главы военного ведомства, кабинет покинул министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт. На его место назначен Эркки Кельдо. Должность министра экономики и промышленности заняла Лиина Вахтрас, передает РИА «Новости».
Все новые члены правительства официально вступят в должность в среду, после того как примут присягу перед парламентом Эстонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Певкур подал в отставку на фоне скандала с закупкой бракованных снарядов для Украины на 70 млн евро.
Правительство страны 10 сентября приняло решение об увольнении канцлера министерства обороны Каймо Кууска, что стало одним из условий назначения нового главы ведомства.
Кандидатуру на этот пост Михал предложил еще в начале месяца, выдвинув на должность министра обороны бывшего главнокомандующего силами обороны Эстонии Херема.