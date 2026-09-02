В ЕС предложили отдать замороженные активы России в новую юридическую структуру

Tекст: Мария Иванова

Инициатива направлена на преодоление возражений Брюсселя против использования этих денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

«Один из планов предполагает устранить опасения Бельгии путем перевода активов из Euroclear в новую юридическую структуру», – отмечает издание.

Эту идею активно продвигают французский депутат Натали Луазо, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и британский журналист Хьюго Диксон. На прошлой неделе Луазо повторно направила соответствующее предложение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Основная часть заблокированных в Евросоюзе российских средств хранится именно в Euroclear. По информации депозитария, к концу июня на его балансе находилось около 202 млрд евро. Ранее бельгийские власти заблокировали проект использования этих денег для кредитования Украины.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен категорически отверг подобную инициативу, назвав вопрос закрытым для обсуждения. Российская сторона неоднократно называла блокировку активов незаконной и предупреждала о неизбежных судебных разбирательствах в случае их конфискации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза.

Из-за сохраняющихся разногласий между странами-участницами Евросоюз отложил дискуссию о передаче замороженных средств Киеву.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования этих резервов для поддержки Украины.