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Массированные удары США привели к гибели четырех иранских военных
Атака США на провинцию Керманшах унесла жизни четырех бойцов КСИР
В результате ночной атаки американских вооруженных сил на западе исламской республики смертельные ранения получили четыре представителя аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.
Инцидент произошел в провинции Керманшах, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное информационное агентство Tasnim.
«КСИР сообщил о гибели четырех человек военных аэрокосмических сил Корпуса стражей в провинции Керманшах в результате атаки … США», – отмечается в официальном сообщении пресс-службы.
Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило нанесение серии массированных ударов по иранским объектам. Основными целями стали радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны, а также средства связи и морская инфраструктура.
В качестве ответной меры Тегеран осуществил запуск ударных беспилотников и ракет. Атаке подверглись американские военные базы, расположенные в ряде стран Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило серию ударов по иранским военным целям.
Вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары по американским базам в четырех странах Ближнего Востока.
Ранее Корпус стражей исламской революции атаковал позиции американских войск на двух базах в Иордании.