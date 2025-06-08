Более 100 человек погибли в Газе за сутки от ударов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 100 человек погибли и почти 400 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения палестинского полуэксклава, передает РИА «Новости». В заявлении минздрава говорится: «За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 108 погибших и 393 пострадавших».

По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил интенсивные обстрелы, в Газе погибли более 4,6 тыс. человек, свыше 14 тыс. получили ранения. Власти сектора отмечают, что с 7 октября 2023 года общее число жертв среди палестинцев достигло 54880 погибших и 126 227 пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль достигли договоренности о прекращении огня в Газе сроком на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план посредника США Уиткоффа по урегулированию ситуации. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.