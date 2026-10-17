«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».22 комментария
Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.
«Нефтяной танкер взорвался в Ормузском проливе», – говорится в сообщении Press TV.
Произошло столкновение с морской миной, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе.
Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель.