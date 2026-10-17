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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    17 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    17 октября 2026, 07:23 • Новости дня

    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «Нефтяной танкер взорвался в Ормузском проливе», – говорится в сообщении Press TV.

    Произошло столкновение с морской миной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе.

    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель.

    16 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Кобяков: Цену нефти в 100 долларов за баррель будут вспоминать как приятную

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента Антон Кобяков, выступая на пресс-конференции в рамках РЭН-2026, заявил, что стратегически цены на нефть неизбежно пойдут вверх, а стоимость барреля в 100 долларов будут вспоминать как очень хорошую.

    Как уточнил Кобяков, США могут временно сбить стоимость энергоресурсов, однако в перспективе котировки перейдут к росту из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «100 долларов за баррель многие будут вспоминать как очень приятную и хорошую цену», – подчеркнул советник президента.

    Он добавил, что Евросоюз принял решение распечатать стратегические резервы дизельного топлива под прямым давлением Вашингтона. По его словам, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Брюсселю остановить экспорт американского дизеля для стабилизации внутренних цен.

    Кобяков также обратил внимание на восстановление мирового рынка угля. Он назвал преувеличенными разговоры о скором отказе от этого вида топлива, пояснив, что на фоне подорожания газа и перебоев у крупных поставщиков спрос на уголь осенью снова увеличился.

    Основным рынком сбыта сегодня является Восточная Азия, прежде всего Китай и Индия. Россия получила отличный момент для наращивания поставок в азиатские страны, однако рост мировых цен не означает автоматического увеличения прибыли угольных компаний из-за высоких логистических издержек и дорогих кредитов, заключил Кобяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

    В понедельник аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть к концу года.

    На прошлой неделе Минэнерго США также улучшило ожидания стоимости марки Brent.

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    16 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА по высвобождению запасов

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА высвободить резервы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть снизились на фоне планов Международного энергетического агентства (МЭА) ускорить экстренное высвобождение запасов, перевесив опасения по поводу рисков на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, составив 105 долларов за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,0%, до 95,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Трейдеры оценивают последствия решения МЭА об ускорении высвобождения экстренных нефтяных резервов. Этот фактор оказался сильнее опасений, связанных с сохраняющимися рисками поставок с Ближнего Востока и неопределенностью вокруг судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники Международного энергетического агентства договорились экстренно высвободить запасы нефти. В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти Brent впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    СК: Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Заказчик убийства криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ передал исполнителям преступления 800 тыс. долларов через тайник, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.

    «Дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Он передал исполнителям около 800 тыс. долларов за убийство супругов», – заявил Яшков, передает РИА «Новости».

    Из этой суммы бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт получил 500 тыс. долларов, а двое других исполнителей – Юрий Шарыпов и Владимир Далекин – по 150 тыс. долларов.

    «Деньги передавались исполнителям через закладку. В настоящее время личность заказчика устанавливается», – добавил Яшков. По его словам, Далекин уже скончался в СИЗО после продолжительной болезни.

    Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования были арестованы трое фигурантов дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО.

    В ноябре прошлого года МВД назвало причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ. В том же месяце в Петербурге арестовали подозреваемого в этом преступлении.

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    16 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с конца мая превысила 110 долларов, следует из данных торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,63% относительно предыдущего закрытия – до 109,77 доллара за баррель. Перед этим показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% – до 101,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне планов Международного энергетического агентства по высвобождению запасов.

    Reuters сообщало об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США.

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

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    16 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Ормузском проливе скопились дрейфующие контейнеры с затонувшего судна

    У Ормузского пролива скопились грузы с затонувшего контейнеровоза GFS Pride

    Tекст: Мария Иванова

    Множество дрейфующих контейнеров и другого плавающего груза скопилось в водах Ормузского пролива рядом с местом недавнего затопления коммерческого судна GFS Pride.

    В четырех морских милях к северо-западу от мыса Рас-эль-Шейх-Масуд наблюдается большое количество плавающего груза, в связи с чем морякам рекомендовано проявлять осторожность во время движения, передает ТАСС со ссылкой на навигационное предупреждение.

    Ряд новостных порталов сообщал, что на поверхности воды оказалось множество коробок с последними моделями iPhone, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

    Ранее сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул у Ормузского пролива после попадания в него снаряда, пишет Reuters. По данным агентства, оператором судна выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

    В среду у пролива пошел ко дну контейнеровоз под флагом Сингапура.

    В понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в этом районе.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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    16 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Новак сообщил о падении мирового спроса на энергоресурсы

    Вице-премьер Новак заявил о снижении спроса на энергоресурсы в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о снижении глобального спроса на энергетические ресурсы из-за стремления потребителей найти замену углеводородам и сократить расходы.

    Сейчас потребители энергоресурсов активно ищут замену углеводородам на фоне снижения мирового спроса на них. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

    «Потребители сегодня рассматривают вопросы также ускоренного энергозамещения, либо сокращения расходов на энергию, повышения энергоэффективности», – сказал Новак в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

    Он добавил, что снижение спроса на энергоресурсы сказывается на издержках потребителей. В условиях структурной трансформации и последствий геополитических событий в Ормузском проливе наблюдается существенный шоковый рост цен. Это касается не только страхования и фрахта, но и стоимости нефти и нефтепродуктов, которые подорожали почти в два раза с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник президента Антон Кобяков заявил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

    Ранее МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России. А на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

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    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе

    Иран обнаружил горящий танкер в Оманском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Ирана обнаружили нефтяной танкер, на котором возник пожар в запретной зоне Оманского залива, сообщила пресс-служба ВМС иранской армии.

    Обнаруженный горящий танкер находился к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По данным ВМС Ирана, судно отключило системы отслеживания и пыталось пройти через запретную зону.

    Иранские военные подчеркнули, что такое движение создает угрозы безопасности других судов. Название танкера и причины возгорания не уточняются.

    В среду американские военные уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе. В начале месяца возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть. В сентябре иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере.

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    16 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кобяков: Окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные действия в Ормузском проливе пока далеки от завершения, продолжается экономическая и политическая борьба за нефтяной рынок, заявил советник президента России Антон Кобяков.

    Окончания боевых действий в Ормузском проливе на данный момент не ожидается. Такое мнение высказал на пресс-конференции в рамках Российской энергетической недели советник президента России Антон Кобяков, пишет ТАСС.

    «Продолжается борьба за Ормуз. Оценки выходящих оттуда объемов сырья разнятся – от довоенных 20 млн баррелей в сутки нынешние отличаются в полтора–два раза. Приводятся данные о 10–13 млн баррелей. В общем-то, окончанием войны там и не пахнет», – заявил Кобяков.

    Советник президента отметил, что до начала конфликта США и Израиля с Ираном через пролив проходило почти 20% мировых поставок СПГ. По его словам, новые мощности вне Персидского залива за март–июнь компенсировали лишь около двух третей выпавших объемов из Катара и ОАЭ.

    Кобяков добавил, что бенефициарами сложившейся ситуации во многом стали американские компании, занимающиеся строительством трубопроводов. Мировой нефтяной рынок, по его мнению, перестал быть эффективным, однако за него идет настоящая экономическая и политическая война.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Антон Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа.

    В среду Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузе. В тот же день в Ормузском проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    16 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Новак назвал кризис на Ближнем Востоке новым вызовом для мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кризис на Ближнем Востоке стал новым вызовом для мировой энергетики из-за проблем с поставками энергоресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак на полях РЭН-2026.

    «Кризис на Ближнем Востоке – это новый вызов, новый шок для мировой энергетики. Наверное, такого никогда не было, когда огромный объем энергетических ресурсов не получил выход на рынки в результате отсутствия нормального судоходства в одной из ключевых артерий мирового нефтяного рынка», – приводит его слова РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что сложившаяся ситуация существенно увеличила мировые издержки, повысила стоимость фрахта в разы и стоимость страхования.

    По его словам, это привело к тому, что многие страны – участники мирового рынка принимают новые, фундаментальные решения по выработке новых маршрутов, логистики и созданию запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти.

    В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    В понедельник в ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.

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    16 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер с 15 моряками из Индии поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    Нефтяной танкер MT ST 3, на борту которого находились 15 индийских моряков, поражен снарядом в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Инцидент с судном произошел в пятницу. Кроме того, в среду другой танкер YARA J, на котором находились девять индийских моряков, подвергся атаке беспилотника у побережья Румынии.

    «К счастью, все 24 индийских гражданина на обоих судах находятся в безопасности, погибших или пострадавших нет», – заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.

    Он добавил, что индийские власти следят за развитием ситуации и поддерживают связь с компаниями, управляющими судами, чтобы обеспечить безопасность обоих экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник другой танкер подвергся атаке в Ормузском проливе.

    В воскресенье два индийских моряка пропали без вести после атаки дрона на танкер в Омане.

    В тот же день танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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    16 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за конфликта США и Ирана

    Ущерб Ирака от военного конфликта США и Ирана составил 60 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщил, что государство понесло колоссальные убытки в размере 60 млрд долларов в результате военных действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    «Ирак понес убытки в размере 60 млрд долларов из-за войны между США и Ираном», – заявил Хусейн. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Иракское агентство новостей (INA).

    С марта Багдад был вынужден более чем на 80% сократить экспорт нефти, которая является основным источником доходов государства. Это произошло из-за закрытия Ормузского пролива и нападений на иракские танкеры в Персидском заливе.

    В конце февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на иранской территории. В ответ Тегеран атаковал Израиль и арабские страны Персидского залива, где размещены американские военные базы. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    В четверг премьер Испании оценил потери Евросоюза от этого противостояния.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании ситуации.

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    16 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Дюков отметил необходимость вложений нефтяников в защиту инфраструктуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что мировой нефтяной отрасли предстоит направить серьезные инвестиции в создание резервных мощностей добычи и повышение уровня безопасности инфраструктуры.

    Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что мировой нефтяной отрасли предстоит серьезно вложиться в создание резервных мощностей добычи. Также он считает, что нужно модернизировать безопасность инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Отрасли придется серьезно вложиться в развитие вот этого запаса прочности. Нужны будут резервные мощности в добыче, переработке, в логистике», – заявил Дюков на Российской энергетической неделе.

    Он отметил, что российские нефтяные компании ставят перед собой задачу обеспечить полную физическую защиту своих объектов.

    Для достижения поставленных целей, по словам руководителя компании, потребуются дополнительные хранилища и танкеры, а также строительство новых трубопроводов с надежной защитой от физических ударов и киберугроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны и нефтяные компании занялись усилением противовоздушной обороны для защиты нефтеперерабатывающих заводов.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о результатах обеспечения безопасности российских НПЗ. До этого первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту нефтеперерабатывающих предприятий.

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    16 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    Токаев подписал закон о продлении соглашения с Россией по поставкам нефти

    Токаев ратифицировал протокол о продлении соглашения с РФ по поставкам нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ратифицирующий протокол о продлении межправительственного соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.

    Документ продлевает действие соглашения, ратифицированного Казахстаном в 2013 году, до 1 января 2028 года, передает ТАСС со ссылкой на газету «Казахстанская правда».

    По окончании этого срока соглашение будет автоматически продлеваться на пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит о намерении его расторгнуть.

    Протокол сохраняет механизм ежегодного согласования индикативных балансов поставок и обмена информацией между компетентными органами двух стран. Он также оставляет возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов из России.

    Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что соглашение «создает международно-правовую основу для координации действий компетентных органов двух государств, позволяет своевременно формировать балансы нефтепродуктов и принимать необходимые меры при возникновении рисков дефицита отдельных видов нефтепродуктов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин одобрил обновление военно-технических договоров с Астаной и Ташкентом.

    Путин высоко оценил итоги российско-казахстанского форума в Омске.

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей.

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    16 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу

    Пекин потребовал от Израиля прекратить создание поселений на Западном берегу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал прекратить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Глава МИД Китая Ван И на встрече с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Азербайджане заявил о необходимости остановить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

    «Палестинский вопрос – величайшая историческая несправедливость этого столетия», – подчеркнул Ван И.

    Китайский министр добавил, что правильным путем решения проблемы является план создания двух государств. Кроме того, он назвал приоритетом полное открытие доступа в сектор Газа для предотвращения распространения гуманитарной катастрофы.

    Ван И также выразил готовность Пекина работать с международным сообществом, чтобы побудить все стороны конфликта вернуться к диалогу и искать пути политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. В прошлом месяце Китай заявил о готовности содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке. Весной СМИ сообщали, что Иран купил спутник у Китая для ударов по американским базам.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    • Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

      Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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