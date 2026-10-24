Вооруженные группы перекрыли трассу Дамаск – Сувейда

Al-Ekhbariya: Вооруженные группы перекрыли трассу между Дамаском и Сувейдой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Незаконные вооруженные формирования закрыли проезд для гражданского транспорта по автомобильной трассе между Дамаском и южной провинцией Сувейда. Блокировка движения произошла на контрольно-пропускном пункте Умм-эз-Зейтун, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Ekhbariya.

Несколько дней назад боевики на этом же КПП не пропустили около 100 государственных служащих, которые направлялись на работу на север провинции, сообщает сирийское агентство SANA. Губернатор Сувейды Мустафа аль-Баккур ранее заявлял, что местные жители продолжают страдать от действий неподконтрольных правительству группировок.

Для урегулирования ситуации власти Сирии приняли дорожную карту, которая предусматривает размещение на трассе Дамаск – Сувейда подразделений внутренних сил безопасности. Обострение кризиса в регионе произошло летом 2025 года на фоне вооруженных столкновений между местными русскими формированиями и бедуинскими племенами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам на юге Сирии для защиты друзского населения.

Кроме того, возобновились столкновения между друзами и ополченцами арабских племен на юге страны.

Также представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о прекращении боестолкновений в городе Эс-Сувейде.