Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3

Tекст: Мария Иванова

В уезде Цзадо Юйшу-Тибетского автономного округа зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли в 16:39 по местному времени (11:39 мск). Очаг сейсмического события находился на глубине 10 км.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, сообщает агентство со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр этих толчков располагался в 510 км от столицы страны Порт-Вилы, а очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Ранее Геологическая служба США сообщала о более мощном землетрясении магнитудой 7,2 у берегов Вануату. Позднее сейсмологи регистрировали в этом же районе толчки магнитудой 5,8 и 5,5.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения магнитудой семь в Тибетском автономном районе до 65 человек.

В четверг в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1.

В прошлом месяце Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Китае вблизи границы с Непалом сильные подземные толчки магнитудой 5,3.