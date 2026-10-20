Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.