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Си Цзиньпин заявил о масштабном внедрении дронов в китайскую армию
Си Цзиньпин сообщил о создании интеллектуализированной военной системы в Китае
Китайская армия приступает к поэтапному созданию интеллектуальной военной системы, делая главную ставку на массовое применение передовых беспилотных технологий.
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по усилению применения беспилотников и интеллектуальных технологий в военной сфере, передает ТАСС.
Выступая на коллективной учебе Политбюро ЦК КПК, он подчеркнул необходимость создания современной интеллектуализированной военной системы.
«Необходимо усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий и поэтапно сформировать интеллектуализированную военную систему», – заявил китайский лидер. По его словам, главным ориентиром модернизации армии остается ее боеспособность.
Глава государства потребовал развивать сетевые информационные системы и укреплять боевую подготовку в условиях, приближенных к реальным. Также он призвал углублять борьбу с коррупцией и совершенствовать контроль за крупными военными проектами.
В период 15-й пятилетки Китай планирует выполнить цели к столетию Народно-освободительной армии и добиться решающего прогресса в базовой модернизации национальной обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее председатель КНР заявил о планах скорейшего завершения масштабной модернизации национальной обороны.
Весной китайский лидер потребовал усилить антикоррупционный контроль над военными финансами.
В прошлом году Пекин продемонстрировал большое количество новых беспилотных аппаратов на военном параде.