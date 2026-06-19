  • Новость часаСилы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов
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    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    Мелони разозлилась на Трампа
    Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    21 комментарий
    19 июня 2026, 15:04 • Новости дня

    Российские войска ударом ФАБ-3000 поразили пункт дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России применили тяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 для ликвидации временного укрытия украинских солдат.

    Удар пришелся по объекту противника на территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

    «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки ДНР. В результате прямого попадания уничтожены до 20 боевиков», – сообщили в ведомстве.

    Ранее экипажи ВКС России поразили авиабомбами ФАБ-3000 пункты временной дислокации 63-й бригады ВСУ в ДНР.

    Накануне подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике.

    Днем ранее бойцы группировки «Центр» взяли под контроль село Кутузовка.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    19 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центральную часть Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России прорвались в центральную часть Красного Лимана, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.

    По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.

    «Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.

    Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

    Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.

    ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.

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    19 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Лавров: Россия предпочла бы добиться целей СВО при помощи дипломатии

    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для достижения целей спецоперации, но это требует надежных гарантий безопасности для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме вновь подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной.

    Однако, по словам министра, Россия воспринимает Европу как сторону конфликта, заинтересованную в поражении России, и сами европейские страны открыто так себя позиционируют. Поэтому, отметил Лавров, диалог с Европой не может строиться так, как если бы она оставалась беспристрастным сторонним наблюдателем.

    «Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    19 июня 2026, 05:37 • Новости дня
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    @ Aleksandr Gusev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинской артистке Тине Кароль грозит до 20 лет лишения свободы из-за систематической поддержки и спонсирования украинских вооруженных формирований, сообщило УВД военно-гражданской администрации Харьковской области.

    Причиной возбуждения дела стала регулярная помощь украинским военным и визиты на контрольно-пропускные пункты противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.

    «Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины», – пояснили в УВД региона.

    По совокупности предъявленных обвинений артистка может получить суровое наказание. За совершение данных правонарушений ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

    В мае 2026 года украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения за поддержку России.

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    19 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

    Песков назвал заблуждением попытки Европы говорить с позиции силы

    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, однако здравый смысл требует сохранения контактов с ЕС для решения сложнейших проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, представители европейских государств глубоко ошибаются, полагая возможным выстраивать общение с российской стороной через призму собственной силы, передает РИА «Новости». Подобный подход совершенно неприемлем и исторически обречен на провал.

    «У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а сама ошибка может проистекать из некомпетентности, глупости или плохой информированности западных политиков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул крайнюю важность сохранения диалога. По его словам, логика здравого смысла диктует необходимость контактов для обсуждения огромного количества сложнейших вызовов, стоящих на международной повестке дня.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми предварительные требования европейских стран для мирного урегулирования.

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    19 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные провели массированную атаку беспилотниками на транспортный цех Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе станции.

    По объекту зафиксировано как минимум 14 ударов, говорится в сообщении в официальном канале станции в Max.

    Атака происходила вечером 18 июня и в ночь на 19 июня.

    «Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное – пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», – отмечается в сообщении.

    Представители ЗАЭС подчеркнули, что оценить полный масштаб ущерба пока невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных налетов. Целью подобных действий названа попытка нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала.

    Несмотря на обстрелы, сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной и стабильной работы атомного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при налете украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские войска атаковали транспортный цех атомной станции.

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    19 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Саммит ЕС «принял к сведению» инициативу Каллас по ветеранам СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский союз отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам российской спецоперации, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

    В итоговом заявлении саммита отмечается необходимость дополнительной оценки путей реализации, передает ТАСС.

    В документе говорится, что «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», Европейский совет «принял к сведению» предложение.

    Лидерам было рекомендовано продолжить техническую работу над инициативой Каллас.

    Европейские политики также подчеркнули, что визовая политика остается исключительной компетенцией государств-членов объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность закрытия Шенгенской зоны для бойцов СВО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила откровенно параноидальные санкционные инициативы западных государств.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    19 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Убийцу организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе осудили на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский суд назначил высшую меру наказания военному, застрелившему одного из главных виновников трагедии в Одессе весной 2014 года, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Инстанция Приморского района Одессы вынесла решение по громкому делу, передает ТАСС со ссылкой на украинскую генеральную прокуратуру.

    «Военнослужащий признан виновным в убийстве известного одесского активиста и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также он лишен воинского звания «старший лейтенант», – заявили в надзорном ведомстве.

    Власти официально не раскрывают имя осужденного. Однако украинские СМИ сообщают, что речь идет о 46-летнем офицере украинской армии Сергее Шалаеве.

    Убитым «активистом» генпрокуратура Украины называет одного из самых одиозных националистов Украины Демьяна Ганула, который более всего известен как один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

    Само преступление произошло в марте 2025 года прямо в центре города. Военный дважды выстрелил в 31-летнего неонациста, после чего хладнокровно произвел контрольный выстрел в упор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года в центре Одессы убили радикального националиста Демьяна Ганула. Украинская прокуратура предъявила обвинение в этом преступлении дезертировавшему старшему лейтенанту ВСУ.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула.

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    19 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали еще десять вражеских дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник сообщил, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы в Max.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся профильные специалисты. Сотрудники экстренных служб продолжают необходимую работу.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

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    19 июня 2026, 09:06 • Новости дня
    FT: SpaceX предупредила ЕС о риске коллапса спутниковой связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планы Брюсселя зарезервировать радиочастотный спектр для местных компаний могут привести к масштабным перебоям в работе телекоммуникационных систем на Украине, заявила американская компания SpaceX Евросоюзу.

    Американская корпорация направила европейским чиновникам письмо с критикой новых ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    В мае власти Евросоюза предложили выделить часть частотного диапазона исключительно для европейских операторов. Это решение должно ограничить доступ к прямому подключению смартфонов к спутникам для американских и китайских игроков.

    «Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине», – отмечается в документе.

    В компании считают, что инициатива ставит страну регистрации бизнеса выше реальных технических возможностей.

    Предложение Еврокомиссии пока не получило окончательного одобрения от стран-участниц и Европарламента. Представители отрасли и правительства нескольких государств уже выразили свои опасения по этому поводу. Руководство SpaceX рассчитывает повлиять на итоговое решение европейских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Евросоюза запланировали передать большую часть ценных спутниковых радиочастот местному бизнесу. До этого европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможного контроля платформы Starlink над частотами в диапазоне 2 ГГц.

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    19 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков назвал впечатляющими результаты ударов России по Украине

    Песков: Результаты ответных ударов ВС России по Украине впечатляют

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал впечатляющими результаты ударов Вооруженных сил России по территории Украины.

    По словам Пескова, эффективность российских атак наглядно подтверждается многочисленными кадрами с мест событий, передает РИА «Новости».

    «Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил», – подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

    Он добавил, что речь идет об ответных действиях по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

    Накануне Москва подверглась самой массированной за два года атаке вражеских беспилотников. С начала суток было сбито более 190 аппаратов.

    Минобороны сообщило, что с 13 по 19 июня Вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по украинским объектам.

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