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    Война с Ираном принесла США и выгоду, и проблемы
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    14 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    11 комментариев
    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня

    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения

    Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук указал на украинский след в покушении

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    12 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Российские средства ПВО с начала дня сбили 185 беспилотников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских БПЛА над 12 регионами России и Азовским морем, сообщило Министерство обороны.

    Воздушная атака продолжалась с восьми часов утра до 20 часов вечера по московскому времени. За этот период дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 185 украинских дронов, сообщает в Max Минобороны.

    Вражеские аппараты пытались ударить по объектам на обширной территории. В частности, беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Кроме того, системы перехвата отработали по целям в Московском регионе и над Республикой Крым. Часть беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить непосредственно над акваторией Азовского моря.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России.

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    12 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необратимость процесса возвращения исторических территорий, передает РИА «Новости». По его словам, продвижение Вооруженных сил идет планомерно и непрерывно.

    «Шаг за шагом – не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого», – сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.

    Российский лидер добавил, что успешный исход специальной военной операции не должен вызывать никаких сомнений. Вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    Ранее российский лидер сообщил о полном контроле Вооруженных сил над территорией Луганской народной республики.

    До этого президент назвал боевые действия в Донбассе возвращением своих исторических земель.

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    12 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, а украинские командиры заявляют о взятии ВС России города уже к концу лета, сообщили военкоры.

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, сообщил в Max военный аналитик Борис Рожин. Эксперт подчеркнул, что осталось лишь зачистить оставшиеся силы противника, после чего город будет полностью освобожден в ближайшее время.

    Украинские военные также признают критическую ситуацию на этом направлении. «Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», – заявил один из комбригов ВСУ киевским СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады с позывным «Ярый» рассказал, что российская пехота уже ведет городские бои на флангах под прикрытием растительности. Другие офицеры противника подтвердили, что в город проникли более сотни бойцов армии России. Один из украинских командиров отметил, что российские войска вклинились в центр города, и это уже полноценное сопротивление, а не просто инфильтрация.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

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    13 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией более 175 дронов ВСУ

    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией 177 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило об уничтожении 177 дронов ВСУ над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями. А также над Московским регионом, Краснодарским  краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    12 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Приют в ДНР
    Российские войска освободили Приют в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за минувшие сутки освободили Приют в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    За неделю группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко и Охримовкой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1570 военнослужащих, три танка, три бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты и теробороны ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 бронемашин, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За последнюю неделю было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили более 1460 военнослужащих, 30 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад беспилотных систем и морской пехоты, пяти штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю составили свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины и девять орудий полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем и теробороны ВСУ.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 320 военнослужащих, три бронемашины и 18 станций РЭБ.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР.

    Ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

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    13 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Стало известно о задержании в Армении блогера и математика Михаила Вербицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Армении взяли под стражу математика и блогера Михаила Вербицкого, признанного экстремистом и террористом, который находился в международном розыске за призывы к террористической деятельности.

    Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) взяли под стражу в ереванском аэропорту Звартноц. Мужчину поместили в специальную комнату для задержанных на территории авиаузла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники «Известий».

    «Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении», – отметили в правоохранительном ведомстве Армении.

    Известно, что ранее математик публично призывал к нанесению ударов по территории России.

    В январе 2025 года МВД России объявило Вербицкого в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг включил блогера в реестр террористов и экстремистов.

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    12 июня 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российское общество, поддерживающее участников спецоперации, становится духовной опорой для героев, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День России.

    «Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции – это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В мае президент указал на значимую роль бойцов спецоперации в защите национальных интересов России. Путин выразил полную уверенность в победе российских военнослужащих на фронте.

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      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

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      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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