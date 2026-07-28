Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли два человека
В результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому и Валуйскому округам Белгородской области погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения различной степени тяжести, сообщил оперштаб региона.
Первая атака пришлась на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. «Во время ударов со стороны ВСУ два человека погибли, двое получили ранения. Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина», – сообщается в канале оперштаба в Max.
Второй смертельный случай зафиксирован в Валуйском округе. В хуторе Ромашовка вражеский дрон целенаправленно ударил по автомобилю. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавший скончался на месте.
Напомним, 20 июля атаки ВСУ на Белгородскую область унесли жизнь одного человека.
В середине июля в Шебекинском округе из-за ударов украинских беспилотников пострадали два мирных жителя.
Несколькими днями ранее в Краснояружском округе при подрыве легкового автомобиля скончался местный житель.