Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

Tекст: Евгений Крутиков

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего гражданина по обвинению в работе на разведку Новой Зеландии, сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, фигурант по собственной инициативе по корыстным мотивам вышел на связь с этой спецслужбой.

В сообщении отмечается, что этот, как принято говорить в разведке, «инициативщик» «по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), подозреваемый заключен под стражу.

На кадрах, распространенных ФСБ России, видно, как во время обыска у жителя Хабаровска, работавшего на разведку Новой Зеландии, были изъяты пачки долларов. Обыск провели по адресу его проживания, где также обнаружили значительное количество наличных в американской валюте.

В ФСБ рассказали, что разведывательные структуры Новой Зеландии были заинтересованы в получении от задержанного жителя Хабаровска сведений о взаимодействии России в военной и военно-технической сферах с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако благодаря проведенным контрразведывательным операциям контакты новозеландских спецслужб с хабаровчанином были вовремя обнаружены.

По другим данным, речь шла о материалах с грифом «совершенно секретно», касавшихся сотрудничества России с некоторыми неназванными странами Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте СВО на Украине. Задание иностранной разведки выглядело так:

«Стратегическое сотрудничество между Россией и **** в контексте конфликта на Украине. Основные задачи: в вашем анализе, пожалуйста, сосредоточьтесь на следующих аспектах: потенциальные формы сотрудничества между Россией и ****. Стратегические мотивы сторон. Последствия для региональной и глобальной безопасности. Строго опирайтесь на информацию из разных источников. Четко различайте проверенные данные, косвенные показатели и аналитические предположения».

Это отрывок из инструктажа в переписке новозеландского куратора и известного хабаровского юриста, вхожего в государственные учреждения и крупные корпорации, а также доступ к секретным и чувствительным материалам. Судя по данному отрывку, агенту было дано задание составить аналитическую записку по темам, которые интересовали его кураторов. Видимо, эта записка была составлена и теперь легла в основу соответствующего уголовного дела.

«Имеете ли в вы в настоящее время действующую визу в какую-либо и следующих стран: Канада, США, Австралия или Новая Зеландия? Какая из перечисленных стран был бы для вас предпочтительным местом для встречи?». Предположительно, предполагался выезд хабаровского агента для получения более детальных инструкций. Но уже на этой стадии ему была выплачено крупная сумма наличными в долларах в банковской упаковке, что косвенно свидетельствует о том, что

новозеландцы, видимо, имели возможность приехать на территорию РФ для передачи агентуре денежных средств. Или же такого рода операции курировались через действующее консульство на территории России.

Примечательно, что новозеландский куратор в своем аккаунте в иностранном мессенджере использовал логотип в виде эмблемы альянса «Пять глаз». Разведывательный альянс «Пять глаз» объединяет около 20 спецслужб США, Новой Зеландии, Британии, Канады и Австралии. Однако роль входящих в него национальных спецслужб различна и ответственность внутри альянса распределяется неравномерно.

Разведки США и Великобритании выполняли направляющую функцию и также аккумулировали и анализировали полученную информацию. А роль австралийских и новозеландских служб сводилась к работе в поле в зоне ответственности «по территориальному принципу». Ранее Австралия и Новая Зеландии курировали тихоокеанский регион, который после 1945 года считается их «естественной» географической зоной ответственности.

О расширении функционала Австралии и почему-то особенно новозеландской разведки (Новозеландская секретная разведывательная служба, NZSIS) заговорили примерно 15-20 лет назад. Начиная ориентировочно с 2009 года новозеландское Управление правительственной связи перешло на тотальный перехват информации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Речь идет о перехвате данных с подводных оптоволоконных кабелей, а также о прослушивании телефонных переговоров. При этом большинство объектов наблюдения не представляет угрозы Новой Зеландии, напротив, среди них большое количество друзей, торговых партнеров и соседей страны.

Агентурная же разведка Новой Зеландии стала постепенно «продвигаться на север», в ее сфере деятельности все большее место стал занимать Китай. Скорее всего речь шла о целенаправленном изменении вектора работы, поскольку примерно в этот же период произошло и общее перенаправление всей системы англосаксонских разведывательных служб на Пекин под давлением и при руководящей роли США.

Расчет здесь прост и работает не только в отношении Новой Зеландии. Дело в том, что когда вы слышите словосочетание «новозеландская разведка», вы невольно улыбаетесь. Казалось бы, зачем им это все? Новая Зеландия – страна по чисто географическим причинам изолированная от большинства мировых проблем и конфликтов. Содержать там еще и разведслужбу, да и такую активную?

Но расчет делается как раз на экзотичность. Работает и элемент неожиданности, поскольку от имеющих миролюбивый имидж новозеландцев сложно ожидать каких-то недружественных действий.

Тем не менее, вся информация, которую получают в разведывательных системах, входящих в «Пять глаз», в первую очередь попадает в США. То есть новозеландскую разведку де-факто использовали как прокладку, посредник, а реальным заказчиком было ЦРУ. Американцы вообще конечный получатель всей информации, которая добывается англосаксонским разведывательными службами вне зависимости от их узко национальной принадлежности. При этом Сноуден называл «Пять глаз» «мировым монстром» из-за того, что географически альянс действительно охватывает практически весь земной шар.

Другое дело, что, как правило, сейчас даже небольшие разведывательные службы малых государств предпочитают камуфлировать свою деятельность, скрываясь под легендами разного рода «аналитических центров», НКО и фондов. В хабаровском же случае речь шла о том, что российский гражданин сам инициативно вышел именно на новозеландскую спецслужбу либо в результате каких-то своих личных обстоятельств, либо как раз полагая, что на Новую Зеландию российской контрразведке будет сложнее обратить внимание.

В конце концов, как и все спецслужбы мира NZSIS имеет собственный сайт, на котором есть канал обратной связи. Конечно же, обращения к нему могут контролироваться российскими спецслужбами. Им оставалось лишь дожидаться того момента, когда «инициативщик» из Хабаровска зайдет в своих беседах с новозеландскими кураторами достаточно далеко для того, чтобы была получена доказательная база, достаточная для поддержания в суде обвинения по 275-ой статье Уголовного кодекса РФ, более известной как «смерть шпионам». Играть в такие игры с российской контрразведкой бесперспективно.