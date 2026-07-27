В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
ФСБ: Разведка Новой Зеландии интересовалась военными связями России с АТР
Служба безопасности и разведки Новой Зеландии пыталась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона через шпиона в Хабаровске, сообщили в ФСБ.
«Через завербованного агента новозеландская разведка стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Представитель спецслужбы пояснил, что альянс «Пять глаз» (Five Eyes), включающий около 20 спецслужб США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии, активно использует методы так называемого инициативного шпионажа. Для этого в интернете размещаются специальные рекламные материалы, побуждающие граждан к сотрудничеству.
Благодаря своевременным контрразведывательным мероприятиям ФСБ удалось выявить контакты новозеландской разведки с хабаровчанином и пресечь передачу секретных данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ФСБ сообщили о задержании жителя Хабаровска за шпионаж в пользу Новой Зеландии.
У него нашли пачки долларов, общая сумма составила 100 тыс. долларов.
В феврале силовики пресекли деятельность агента украинских спецслужб в Хабаровском крае.