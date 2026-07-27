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У шпионившего на Новую Зеландию хабаровчанина нашли пачки долларов
Сотрудники ФСБ обнаружили крупную сумму в иностранной валюте во время обыска в квартире жителя Хабаровска, подозреваемого в работе на Новую Зеландию, сообщили в спецслужбе.
При обыске квартиры задержанного оперативники нашли около 20 пачек с американской валютой, передает РИА «Новости».
Каждая из них была подписана номиналом пять тысяч, что в сумме составляет не менее 100 тыс. долларов.
Помимо денег, на опубликованных кадрах виден сервант с выставленными моделями военной техники Германии и Японии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали этого хабаровчанина за передачу секретных сведений иностранной разведке.
В июне суд приговорил другого местного жителя к 14 годам колонии за государственную измену.
В конце прошлого года силовики арестовали жительницу Хабаровска по делу о шпионаже.