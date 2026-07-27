У шпионившего на Новую Зеландию хабаровчанина нашли пачки долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

При обыске квартиры задержанного оперативники нашли около 20 пачек с американской валютой, передает РИА «Новости».

Каждая из них была подписана номиналом пять тысяч, что в сумме составляет не менее 100 тыс. долларов.

Помимо денег, на опубликованных кадрах виден сервант с выставленными моделями военной техники Германии и Японии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали этого хабаровчанина за передачу секретных сведений иностранной разведке.

В июне суд приговорил другого местного жителя к 14 годам колонии за государственную измену.

В конце прошлого года силовики арестовали жительницу Хабаровска по делу о шпионаже.