Путин заявил о разработке эффективных средств противодействия БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Очень много появилось предприятий, лабораторий. Важно, чтобы они не просто деньги получали и не просто, чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Путин обратил внимание на необходимость создания гибкой системы противодействия, способной оперативно реагировать на изменения параметров вражеских дронов.

«Противник постоянно меняет параметры. Нам нужно наладить такую систему, чтобы она гибко реагировала на то, что применяется противником, и была бы на шаг впереди», – пояснил глава государства.

Российское руководство максимально упростило и ускорило процесс принятия решений для разработки средств защиты от БПЛА, подчеркнул Путин.

«Мы упростили решение вопросов подобного рода и прохождение решения этих вопросов в порядке, который был введен еще, так скажем, в мирное время. Максимально ускоряем принятие всех решений», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бизнес подтвердил готовность помогать в защите предприятий от беспилотников. Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило украинских военных увеличить высоту полета дронов.