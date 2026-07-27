Министр Алиханов рассказал о разработке лазерного оружия в России

Алиханов рассказал о разработке лазерного оружия в России

Tекст: Катерина Туманова

Производственные мощности в России – на десятки миллионов, и зачастую это не штатные изделия, которые по отдельным решениям Генштаба, министра обороны закупаются армией, а инновации и передовые разработки, уточнил он.

«У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – заявил Алиханов в эфире радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

По информации военного эксперта Алексея Васильева, лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре, их уже серия.

«Причем сравнивая его с израильскими или британскими разработками, по некоторым параметрам можно смело утверждать, что они даже превосходят буржуйские разработки. И за такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов в общей сложности не меньше 1000 человек», – написал он в Telegram-канале «Русский инженер».

Эксперт уточнил, что лазер это не панацея, но лазерные системы, очень эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать и средства от «малого неба», которые хорошо закрывают свою нишу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне впервые на высшем уровне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс.



