Ростех сообщил об отправке новой партии БМП-3 Минобороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новую партию боевых машин пехоты БМП-3 передало Министерству обороны России предприятие «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС. В сообщении отмечается, что поставленные машины оснащены специальными экранами и решетками, что повысило их защищенность. Кроме того, внедрение новых систем позволило увеличить мобильность БМП-3 и эффективность использования вооружения.

В Ростехе подчеркнули, что холдинг ежемесячно полностью выполняет обязательства по контрактам и комплектует машины дополнительными средствами защиты. Все поставляемые БМП-3 проходят строгий контроль качества и испытания, в которых ежедневно участвуют представители Минобороны. Военный представитель на заводе отметил: «Как и заводской коллектив, представители заказчика работают на производстве по 12 часов, а если необходимо – то и круглосуточно. Есть государственная задача – обеспечить армию надежной бронетехникой, и мы ее выполняем».

В корпорации рассказали, что за последние три года в конструкцию БМП-3 внесены десятки изменений с учетом пожеланий военнослужащих и опыта спецоперации на Украине. Модификации включают новые комплекты защиты, средства снижения заметности, а также специальное оборудование, повышающее мобильность и эффективность применения вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты завершают испытания модернизированной БМП-3. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» изучили бронемашины западного образца. Боевой модуль «Бережок», который разработал этот холдинг, прошел испытания против безэкипажных катеров.