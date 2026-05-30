Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».3 комментария
Генерал НАТО объяснил зависимость украинской армии от ИИ
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм: Без ИИ украинские войска не выживут на поле боя
Выживание украинской армии в зоне боевых действий напрямую зависит от применения ИИ для прогнозирования маневров российских войск, заявил в субботу командующий вооруженным силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм.
По словам Эйхельсхейма, Вооруженные силы Украины не смогут противостоять противнику без автоматизированных систем, передает РИА «Новости».
«Когда я нахожусь на Украине и вижу, как работают командные пункты на тактическом уровне или уровне чуть ниже оперативного, становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ», – заявил командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм.
Выступая на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, военачальник пояснил логику применения алгоритмов. По его словам, искусственный интеллект позволяет просчитывать следующие шаги России. Это дает возможность заранее реагировать на маневры, подготавливать подразделения и наносить удары по позициям на опережение.
Международное мероприятие проходит с 29 по 31 мая. В дискуссиях участвуют представители 44 государств, в том числе 54 делегата министерского уровня.
Ранее командование ВСУ решило предоставить разработчикам доступ к видео с дронов для обучения искусственного интеллекта.
Российские дипломаты обвинили власти Нидерландов в бесконтрольной передаче вооружений киевскому режиму.