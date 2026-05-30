Власти Крыма сообщили о проверке активов дискредитирующих Россию релокантов
Власти Крыма сообщили, что намерены тщательно изучить вопрос наличия собственности и других активов у покинувших страну граждан, которые выступают против интересов государства.
Глава парламента республики Крым Владимир Константинов сообщил РИА «Новости» о планах проверить имущество дискредитирующих Россию релокантов. Подобная мера стала возможной после принятия Государственной думой закона об аресте активов уехавших граждан, совершивших административные правонарушения против страны.
«Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом – со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредят ей – откровенные враги», – подчеркнул Константинов.
Политик также назвал принятый федеральным парламентом закон об аресте имущества, включая банковские счета, справедливым шагом в отношении лиц, наносящих ущерб государству из-за рубежа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума узаконила арест имущества дискредитирующих Россию релокантов. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну граждан.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о завершении национализации крупных объектов украинских олигархов.