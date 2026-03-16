Аксенов заявил о национализации всех крупных объектов украинских олигархов
Все самые крупные крымские объекты собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц уже выявлены и национализированы, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов отметил, что процесс выявления собственности продолжается, однако крупных не национализированных объектов больше не осталось. По его словам, чтобы полностью завершить работу, необходимо тщательно проверить всю базу объектов с точки зрения прав собственности, что является масштабной задачей.
Глава региона подчеркнул, что имущество, принадлежащее лицам, проявляющим враждебность к России, выявляется по итогам мониторинга социальных сетей и благодаря обращениям граждан в правоохранительные органы и лично к нему через соцсети.
Крымский парламент с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В числе национализированных активов оказалась квартира Зеленского в Ливадии, которая была затем продана на торгах. Средства от продажи направляются на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджет Крыма получил 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества. В Крыму национализировали активы порядка 500 физических и юридических лиц. Власти полуострова национализировали активы 84 пособников киевского режима.