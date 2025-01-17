Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.15 комментариев
Топ-менеджер ГК «Благо» Хайдин найден мертвым в Ленобласти
Александр Хайдин из ГК «Благо» найден мертвым в Ленинградской области
Топ-менеджер группы компаний (ГК) «Благо» Александр Хайдин найден мертвым в Ленинградской области, обстоятельства расследуются.
Трагедия произошла в садоводстве Выборгского района Ленинградской области. Управляющий садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) сообщил в полицию о найденном теле в гараже, передает РИА «Новости».
Сообщение поступило 15 января в 16.40. По просьбе жены управляющий проверил гараж, где и был обнаружен Хайдин. Пока официального подтверждения информации о гибели Хайдина от компании или властей нет.
Группа компаний «Благо» известна как один из крупных производителей растительного масла в регионе. Обстоятельства трагедии и причины произошедшего выясняются. Полиция проводит расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Красноуральска Свердловской области нанесла ножевые ранения своим детям и покончила с собой, причиной трагедии могли стать депрессия и финансовые трудности, также сообщалось, что директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов, обвиняемый в организации туров для ЛГБТ, найден мертвым в следственном изоляторе и, по предварительным данным, он совершил самоубийство.