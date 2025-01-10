На Урале женщина из-за долгов напала с ножом на своих детей

Tекст: Вера Басилая

Она рассказала, что Наталья давно страдала из-за долгов по коммунальным услугам и алиментам, часто жаловалась на это и просила в долг, передает Газета.Ru.

Алсу познакомилась с Натальей семь лет назад в кризисном центре Екатеринбурга, где Наталья находилась после пожара, оставившего ее без жилья. После знакомства Алсу пригласила Наталью переехать в Красноуральск, где жилье было дешевле. Женщина была разведена и воспитывала детей одна, поскольку бывший муж не участвовал в их жизни. Сейчас дети находятся в больнице, и неизвестно, кто будет за ними ухаживать в будущем, так как у семьи практически нет родственников.

Старшая дочь Натальи, которой, по словам Алсу, всего 17 лет, также не сможет взять на себя заботу о младших. Бабушка по отцовской линии, вероятно, тоже не будет участвовать в жизни детей.

Инцидент в Красноуральске произошел в ночь на 10 января. По версии следствия, семилетний мальчик смог выбраться из квартиры и позвать на помощь, а девятилетняя девочка потеряла сознание у входа в подъезд. Полицейские обнаружили тело матери под окнами дома. Пострадавших детей перевезут в больницу в Екатеринбург, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Тверской области мужчина, обвиняемый в убийстве своих четверых детей, скончался в больнице.

Напомним, в частном доме садово-некоммерческого товарищества «Межурка» нашли тела четверых детей, которые якобы погибли от рук своего отца.