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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 22:22 • Новости дня

    Турция отказалась приглашать Израиль на саммит COP31

    Tекст: Вера Басилая

    Турция как принимающая сторона не стала приглашать правительство Израиля на саммит лидеров в рамках Конференции ООН по климату (COP31), сообщил председатель мероприятия, турецкий министр градостроительства Мурат Курум.

    «Мы не приглашали правительство Израиля на встречу лидеров. При этом каждая страна имеет право участвовать в переговорах под эгидой ООН», – приводит слова Курума ТАСС.

    Курум пояснил, что на мероприятия, организуемые ООН, приглашаются все страны мира, однако приглашения лидерам направляет именно страна-хозяйка. Министр подчеркнул, что факт проведения конференции не повлияет на отношение Анкары к Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких стран покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления израильского президента Ицхака Герцога.

    В сентябре Турция назвала безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    9 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»

    Востоковед Кича: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»

    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израильский истеблишмент пытается восстановить репутацию страны, сделав Биньямина Нетаньяху «козлом отпущения». В качестве альтернативы ему продвигают фигуру Гади Айзенкота – кадрового военного и бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ, которого хотят представить как более удобного для диалога лидера. Однако за этой схемой кроется множество противоречий, сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Мария Кича.

    «Израильский истеблишмент крайне заинтересован в отстранении Биньямина Нетаньяху от власти. Ведь смена премьера могла бы помочь восстановить репутацию Израиля на мировой арене», – отметила Мария Кича, востоковед, автор Telegram-канала «Первый ближневосточный».

    По ее словам, логика проста: представить ситуацию так, будто с еврейским государством все в порядке, а проблемы – следствие действий одного человека. «Нетаньяху в таком сценарии отводится роль «козла отпущения»: на него возлагается ответственность за все спорные решения и ошибки», – уточнила собеседница.

    На этом фоне Гади Айзенкот предстает в образе «нового, чистого» политика, с кем, по замыслу, будет проще выстраивать диалог. «Его станут позиционировать как менее радикального лидера по сравнению с Нетаньяху. Более того, как считает израильский истеблишмент, появление Айзенкота на политической авансцене позволит перезагрузить отношения с США», – детализировала Кича.

    Впрочем, отмечает эксперт, характеризовать Айзенкота как «голубя мира» или представителя «мирной умеренной оппозиции» вряд ли уместно. Как напомнила востоковед, Айзенкот в политике всего несколько лет. «Он кадровый военный, ранее занимавший пост главы Генштаба ЦАХАЛ (2015-2019 годы). В Газе погибли его сын и двое племянников. То есть он, как говорят англичане, буквально попробовал собственное лекарство», – напомнила эксперт.

    Айзенкот больше всего известен как «создатель» доктрины «Дахья», согласно которой израильская армия должна целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на территориях, которые Израиль считает вражескими и расценивает как «оплот террористов». «Доктрина применялась во время Второй ливанской войны (2006), когда Израиль разбомбил Дахью – южный шиитский пригород Бейрута. С 2023 года доктрина применяется в секторе Газа и Южном Ливане», – указала аналитик.

    «Но разумеется, публично напоминать о доктрине «Дахья» никто не станет. В Израиле лидера «Яшара» будут изображать как героя войны, принесшего личную жертву», – считает Кича.

    Примечательно также, продолжила собеседница, что Айзенкот – мизрахи, выходец из Марокко, в то время как во главе еврейского государства до настоящего момента стояли только ашкеназы.

    «Израиль – это в первую очередь ашкеназский проект. Мизрахов (евреев из стран Ближнего Востока) начали целенаправленно и массово завозить в Израиль в 1950-х годах, потому что ашкеназов просто не хватало для заселения захваченных территорий, откуда было изгнано арабское население», – указала востоковед.

    «Просвещенные» ашкеназы смотрели на марокканских, йеменских, иракских и прочих «восточных» евреев презрительно – как на диких, отсталых и «недоразвитых». Мизрахи не имели равных прав с ашкеназами: в сфере труда, социального обеспечения, госслужбы и других областей действовали как гласные, так и негласные ограничения. Такое положение их не устраивало, и в 1970-х годах они создали движение «Черные пантеры», выступив против дискриминации», – напомнила аналитик.

    Первыми, кто разглядел в мизрахах электорат и активную социальную базу, стала партия «Ликуд». Многие мизрахи в итоге примкнули к ней и к фракциям, состоявшим с ней в коалициях. В результате мизрахи добились того, за что боролись, – квот на госслужбу и прочих уступок.

    Однако со стороны ашкеназов, по словам политолога, пренебрежительное отношение к ним сохраняется до сих пор: мизрахов называют арсами (местный аналог слов «гопник» или «быдло»). Именно в этом контексте и следует рассматривать военную карьеру Айзенкота.

    Как бы то ни было, раскол, который и так существует, максимально обостряется на фоне попыток сформировать правительство. «Израильское общество разделено на части, и каждая из еврейских сионистских партий загнала себя собственными заявлениями и собственной политикой в своеобразный вакуум, когда коллаборация с политическими противниками воспринимается как предательство», – отметила Кича.

    «Например, как сотрудничать с арабами и создавать с ними оппозицию, если их голоса фактически стремятся аннулировать, а их участие в выборах подается как «политическое 7 октября»?» – задается она риторическим вопросом.

    Собеседница подчеркнула: Израиль уже не первый год переживает глубокий внутренний кризис – политический, конституционный, экзистенциальный, а поэтому противоречия не удается разрешить простым способом.

    «Это наглядно показал опыт правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида: их ключевой целью также было отстранить Нетаньяху от власти. Однако кабинет продержался лишь около года, после чего досрочно сложил полномочия. В результате в стране вновь прошли выборы, где победил Нетаньяху», – напомнила аналитик.

    Востоковед допускает, что ситуация может повториться, но с дополнительными осложняющими факторами. Речь идет о межпартийной борьбе, неспособности сформировать устойчивую коалицию, а также о выдвижении завышенных требований и таких условий потенциальным партнерам, на которые те заведомо не согласятся.

    «Нетаньяху прекрасно понимает происходящее и явно не хочет становиться «козлом отпущения». Поэтому он активно сопротивляется попыткам отстранить его от власти и, безусловно, ведет закулисную игру. Но что именно задумал политик и насколько успешны его действия, будет ясно в ближайшее время», – заключила Кича.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов. Торжественная церемония прошла в воскресенье в резиденции главы государства.

    Герцог считает, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать кабинет министров, который будет служить интересам всех израильтян. «Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», – сказал президент Израиля.

    В свою очередь Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении государства, указав на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис. Политик призвал создать правительство «национального чрезвычайного положения». По его словам, для этого потребуются «креативные и нестандартные политические шаги».

    Лидер «Яшара» также сообщил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими фракциями. «Тот, кто попытается сорвать формирование правительства, войдет в историю как человек, который не сумел спасти Израиль в критический для страны момент», – подчеркнул Айзенкот.

    На создание кабинета ему отведено 28 дней. Этот срок может быть продлен еще на две недели с согласия президента. Издание The New York Times называет эту задачу самым сложным испытанием в карьере Айзенкота. Он может привлечь арабские партии с 19 мандатами или ультраортодоксальные фракции с 13 местами.

    Однако, как отмечает газета, первый вариант осложняют разногласия по вопросу признания ХАМАС террористической организацией и сопротивление лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана сотрудничеству с арабскими партиями. Переговоры с ультраортодоксами затрудняет вопрос военной службы.

    Напомним, прошедшие 27 октября выборы в 120-местный парламент Израиля (Кнессет) не выявили явного победителя: ни один политический блок не набрал большинства в 61 мандат. Правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 53 места, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых фракций.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Bloomberg: Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство страны вместо премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Айзенкот получит до шести недель на создание коалиции, которая будет контролировать большинство из 120 мест в Кнессете, передает Bloomberg. В случае неудачи попытку сформировать правительство, вероятнее всего, получит Нетаньяху, который пока продолжает руководить страной в качестве временного премьера.

    «Это главный приоритет с учетом огромных и судьбоносных вызовов, стоящих перед Израилем как изнутри, так и извне», – заявил Айзенкот, добавив, что уже ведет переговоры о создании «правительства чрезвычайного положения» для отстранения Нетаньяху.

    Блок Айзенкота получил на выборах 48 мандатов против 53 у Нетаньяху, который обвинил соперника в намерении создать кабинет с «пособниками терроризма» и предложил ему вместо этого сформировать широкую коалицию вместе.

    По данным Al Jazeera, Айзенкот рассчитывает на поддержку хотя бы одной из ультраортодоксальных партий, которые требуют сохранения отсрочки от военной службы для своих сторонников, и опасается опоры на арабские партии.

    В субботу президент Израиля Ицхак Герцог объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту. В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на пост премьер-министра страны. В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты парламентских выборов, по итогам которых ни одна из политических сил не получила решающего преимущества.

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    8 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    @ Sven Simon/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, как следует из рассекреченных архивов ЦАХАЛ, резко выступал против аннексии сектора Газа после Синайской войны 1956 года и предупреждал о росте террора и международной изоляции.

    В опубликованных Минобороны Израиля материалах беседы Давида Бен-Гуриона с офицерами после операции «Кадеш» приводятся его слова о секторе Газа: «Если бы я верил в чудо, я бы хотел, чтобы она была поглощена морем». Премьер объяснял, что захват анклава был военной необходимостью, но с самого начала возражал против его аннексии, указывая на угрозу внезапного удара египетских войск, диверсии фидаинов и уязвимость кибуцев у границы, передает Israel National News.

    По его данным, в Газе тогда проживали около 300 тыс. человек, включая до 190 тыс. беженцев из Израиля, и даже после ухода египетской армии в секторе, как он считал, продолжило бы действовать подполье, вынуждая Израиль годами бороться с террором. Бен-Гурион также предупреждал, что удержание Газы вопреки позиции ООН усилит международную изоляцию Израиля, осложнит закупку вооружений и может привести к войне против армий с более современными самолетами и танками.

    Бен-Гурион напоминал, что операция «Кадеш» планировалась с целью минимизировать потери, но в будущей войне под ударами окажутся и города: «Тель-Авив будет бомбиться, Хайфа будет бомбиться, и люди будут погибать. Не солдаты. Женщины, дети», – сказал он офицерам. В другой рассекреченной стенограмме тогдашний гендиректор Минобороны Шимон Перес описал трудности с получением оружия во время войны за независимость и подчеркнул оценку Бен-Гуриона: «Победа для нас в битве необязательно будет последней битвой. Но арабская победа может оказаться окончательной победой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле израильские власти перевели вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности перед возможным новым конфликтом с Ираном. В марте США и Израиль нанесли удары по целям на территории Ирана, ознаменовав новый виток противостояния на Ближнем Востоке. В прошлом году Израиль и Иран начали войну на Ближнем Востоке с масштабными ударами по объектам друг друга.

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    7 ноября 2026, 23:02 • Новости дня
    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства

    Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать правительство

    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства
    @ Tomer Neuberg/IMAGO//Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

    Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот, выступивший главным соперником премьер-министра Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах, займется формированием нового израильского правительства, передает РИА «Новости».

    В канцелярии главы государства сообщили, что Ицхак Герцог уже официально уведомил руководителя объединенной оппозиции о решении поручить эту задачу именно ему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета на должность премьер-министра Израиля.

    Во вторник Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями.

    В прошлом месяце приближенные премьер-министра продвигали план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар».

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    7 ноября 2026, 14:37 • Новости дня
    Поставки трубопроводного газа в Турцию выросли в четыре раза

    В начале ноября поставки российского газа в Турцию выросли почти в четыре раза

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне рекордного отбора сырья из подземных хранилищ в Европе объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям в начале ноября увеличились почти в четыре раза.

    За первые пять дней ноября объем газа, поставленного потребителям в Турции, почти в четыре раза превысил значения за аналогичные периоды октября и сентября, сообщает «Газпром».

    Совокупные поставки компании в республику за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%. При этом увеличение показателей происходит на фоне недавних заявлений Турции о сокращении закупок российского газа.

    Одновременно в Европе из-за похолодания продолжается серия антирекордных отборов сырья из подземных хранилищ. 5 ноября был зафиксирован новый исторический максимум для этой даты, причем поднятый объем оказался на 34% выше предыдущего суточного рекорда, уточнили в корпорации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу объем отобранного европейскими странами газа из подземных хранилищ с начала отопительного сезона превысил 2 млрд кубометров.

    В четверг темпы расхода европейских запасов в два раза обогнали средние показатели за последние пять лет.

    Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору сырья в начале отопительного сезона.

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    9 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Либерман отверг сообщения о тайных переговорах с ультраортодоксами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман назвал ложью сообщения израильского телевидения о его тайных контактах с ультраортодоксальным блоком «Еврейство Торы» по вопросу коалиции без Биньямина Нетаньяху.

    Израильский 13-й канал сообщил о секретных контактах между лидером партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом и руководством ультраортодоксального блока «Еврейство Торы», которые якобы должны были открыть путь к вхождению блока в коалицию анти-Нетаньяху через компромиссы по давним спорам, передает Israel National News.

    По данным телеканала, одна из ключевых идей заключалась в немедленном принятии закона, полностью прекращающего аресты уклоняющихся от службы учащихся ешив, с одновременным созданием специального комитета по пересмотру системы военной и гражданской службы для всех групп населения Израиля и выработке нового законодательно оформленного механизма вместо нынешних соглашений.

    Сообщалось также, что стороны обсуждали распределение портфелей в возможном будущем правительстве, в рамках которого «Еврейство Торы» могло получить министерства строительства и жилья, а также внутренних дел. Параллельно, по сведениям издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается помешать переходу «Еврейства Торы» в коалицию под руководством Гади Айзенкота, направляя соратников к раввинам партии для разубеждения.

    Авигдор Либерман в ответ заявил в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Все сообщения о посредниках, действующих от моего имени, и упомянутых именах, таких как Моше Лион, Ави Абухацеира и другие, – это ложь и выдумки. То же самое касается сообщений о якобы обсуждениях заморозки закона об арестах. Все это ложь и фальшь. Никаких таких обсуждений никогда не было – ни напрямую, ни косвенно». Он добавил, что «в сообщениях об отступлении по закону о призыве нет ни слова правды», и назвал публикации «организованной и скоординированной кампанией» по дискредитации и подготовке почвы для «правительства меньшинства с поддержкой ХАМАС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврейский институт JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами выборов и о предпочтении коалиции с участием «Ликуда» и «Наш дом – Израиль». В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство вместо Биньямина Нетаньяху. Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий для предотвращения новых выборов.

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    7 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Греция поддержала исследования французского судна вопреки протесту Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Французское судно VB Abeille Marengo проведет исследования морского дна у берегов Греции и Кипра, заявили греческие дипломатические источники.

    Указывается, что VB Abeille Marengo будет заниматься изучением морского дна в греческих и кипрских территориальных водах и на континентальном шельфе Греции и Кипра в полном соответствии с международным морским правом, несмотря на противодействие Турции, передает ТАСС со ссылкой на ANA-MPA.

    Греческие дипломатические источники, комментируя недавнее заявление МИД Турции, уточнили, что «работа французского исследовательского судна VB Abeille Marengo будет проводиться в соответствии с оперативным планом компании».

    Те же источники подчеркнули, что международное морское право, регулирующее подобные исследования, «ясно и не допускает различных толкований».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Турции заявил о попытке судна под французским флагом без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

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    7 ноября 2026, 12:43 • Новости дня
    Берлинские левые потребовали от депутата сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Spiegel: Депутата в Берлине призвали сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство берлинского отделения партии «Левые» потребовало от депутата Ванессы Эмде отказаться от полномочий из-за ее антиизраильской позиции, поставившей под угрозу формирование правящей коалиции.

    Скандал вокруг Эмде, получившей прямой мандат в округе Нойкельн, парализовал финал переговоров о создании столичного правительства между «Левыми», «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    Депутат отказалась подписывать обязательную часть будущего коалиционного соглашения с декларацией о защите еврейского населения Берлина и признании права Израиля на существование. Политик также поучаствовала в акции протеста против руководства партии и солидаризировалась с радикальными пропалестинскими активистами.

    «Мы больше ей не доверяем. Мандат – это не личная фирма», – заявили в берлинском правлении партии.

    Руководство дало Эмде одну неделю на удаление антиизраильских публикаций в социальных сетях и принесение извинений. В противном случае политика ожидает принудительное исключение из фракции в Палате депутатов Берлина.

    По итогам прошедших выборов партия «Левые» заняла первое место с 25,7% голосов и претендует на пост бургомистра в рамках коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Левая партия, «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров с Левой партией о формировании правительства Берлина.

    В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с Левой партией.

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    8 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Эрдоган посетил Шушинскую крепость в Азербайджане

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушинскую крепость.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан по случаю дня победы над Арменией, сообщает Anadolu.

    Самолет с главой турецкого государства приземлился в Международном аэропорту Физули. В городе Шуше состоялась церемония официальной встречи турецкого лидера, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет, после чего выступили с совместной пресс-конференцией, а по ее завершении посетили Шушинскую крепость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе. На встрече с турецким коллегой Алиев заявил о нерушимости братских отношений между странами. Он также выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    8 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Оппозиционер Айзенкот получил мандат на формирование правительства Израиля

    Президент Израиля Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам недавних парламентских выборов.

    Торжественная церемония прошла в резиденции главы государства. Герцог передал политику полномочия для создания правящей коалиции по результатам голосования, состоявшегося 27 октября, передает ТАСС.

    «Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», – сказал Герцог Айзенкоту. Трансляцию мероприятия вела канцелярия президента.

    Согласно израильскому законодательству, с момента получения мандата у лидера оппозиции есть 28 дней для того, чтобы заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного Кнессета. Если в установленный срок политик не сможет сформировать коалицию, закон позволяет продлить этот период еще на 14 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

    В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны.

    В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.

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    7 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности продолжить работу по урегулированию на Украине

    Эрдоган заявил о готовности Турции помогать урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил о намерении Анкары и дальше вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом в субботу. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события, передает РИА «Новости».

    «Президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет и впредь вносить вклад в работу по этому вопросу, а также подчеркнул важность расширения контактов как с Украиной, так и с Россией», – сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также президент Турции выразил надежду на то, что активизация дипломатических усилий по прекращению конфликта принесет положительные результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с президентом Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    В сентябре источник в турецком правительстве сообщил о возможности обсуждения инициатив по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине на встрече Эрдогана с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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    8 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Эрдоган приехал на празднование победы Азербайджана в войне с Арменией

    Эрдоган посетил Азербайджан в годовщину победы в Карабахе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные шестой годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе, что указывает на потенциальное смягчение недавней напряженности между союзниками.

    Эрдоган примет участие в празднованиях по случаю победы Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией, пишет Bloomberg.

    Как отмечает издание, визит президента Турции проходит на фоне недавнего обострения отношений между Анкарой и Баку, несмотря на их давнее политическое, военное и стратегическое партнерство. Напряженность между странами вспыхнула в сентябре из-за запрета на ношение исламских платков в азербайджанских школах.

    Кроме того, трения вызвали тесные связи Баку с Израилем, а также отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на октябрьском саммите региональных лидеров в Анкаре, куда он вместо себя отправил министра иностранных дел.

    Сообщается, что в ходе визита в Карабахский регион Эрдоган должен встретиться с Алиевым для переговоров о двустороннем сотрудничестве, а также о региональных и глобальных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал победу страны в 44-дневной войне в Карабахе символом восстановления территориальной целостности государства. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине

    В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

    Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

    «Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

    В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.

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