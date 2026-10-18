Левые, «Зеленые» и СДПГ приблизились к коалиции в Берлине

Tекст: Антон Антонов

«Спустя четыре недели после выборов Левая партия, «Зеленые» и СДПГ успешно завершили предварительные консультации. Если партийные органы дадут свое согласие, можно будет приступать к переговорам о создании коалиции», – пишет Tagesschau.

Окончательное решение о начале полноформатных коалиционных переговоров руководящие органы «Зеленых» и СДПГ примут 19 октября, а Левая партия проведет голосование по этому вопросу 31 октября. В случае одобрения официальные переговоры стартуют в начале ноября, передает РИА «Новости».

По информации издания, в ходе консультаций партии договорились о принудительной национализации в Берлине жилья крупных частных арендодателей с выплатой им компенсации. Новые правила коснутся компаний, владеющих более чем десятью тыс. квартир, что, по оценке Элиф Эралп, позволит высвободить около 160 тыс. квартир для борьбы с жилищным кризисом.

Участники будущей коалиции также согласовали включение в коалиционный договор пункта о борьбе с антисемитизмом и признании права Израиля на существование, вокруг которого ранее возникли споры внутри Левой партии.

На прошедших выборах Левая партия набрала 25,7% голосов, ХДС получил 18,8%, «Альтернатива для Германии» – 16,3%, «Зеленые» – 14,3%, СДПГ – 12,1%, и прежняя коалиция ХДС/СДПГ утратила большинство.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине из-за споров вокруг позиции по Израилю.

Лидер ХДС Фридрих Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.