Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Левые, «Зеленые» и СДПГ приблизились к коалиции в Берлине
Левая партия, «Зеленые» и СДПГ завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина, пишет Tagesschau.
«Спустя четыре недели после выборов Левая партия, «Зеленые» и СДПГ успешно завершили предварительные консультации. Если партийные органы дадут свое согласие, можно будет приступать к переговорам о создании коалиции», – пишет Tagesschau.
Окончательное решение о начале полноформатных коалиционных переговоров руководящие органы «Зеленых» и СДПГ примут 19 октября, а Левая партия проведет голосование по этому вопросу 31 октября. В случае одобрения официальные переговоры стартуют в начале ноября, передает РИА «Новости».
По информации издания, в ходе консультаций партии договорились о принудительной национализации в Берлине жилья крупных частных арендодателей с выплатой им компенсации. Новые правила коснутся компаний, владеющих более чем десятью тыс. квартир, что, по оценке Элиф Эралп, позволит высвободить около 160 тыс. квартир для борьбы с жилищным кризисом.
Участники будущей коалиции также согласовали включение в коалиционный договор пункта о борьбе с антисемитизмом и признании права Израиля на существование, вокруг которого ранее возникли споры внутри Левой партии.
На прошедших выборах Левая партия набрала 25,7% голосов, ХДС получил 18,8%, «Альтернатива для Германии» – 16,3%, «Зеленые» – 14,3%, СДПГ – 12,1%, и прежняя коалиция ХДС/СДПГ утратила большинство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине из-за споров вокруг позиции по Израилю.
Лидер ХДС Фридрих Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.