Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Протестующие в Париже пригрозили Макрону судьбой Людовика XVI
Протестующие в Париже пригрозили «обезглавить» Макрона
Участники акций протеста в Париже напомнили президенту страны Эммануэлю Макрону о казни короля Людовика XVI, сообщает RT.
Демонстранты в Париже во время акций протеста выкрикивали лозунг: «Людовика XVI обезглавили! Макрон, Макрон, мы это повторим!». С таким лозунгом протестующие требовали отставки французского лидера, передает RT.
В воскресенье к протестам по всей стране, по сообщениям местных СМИ, присоединились школьники, студенты и активисты движения «желтых жилетов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.
В субботу колокольная башня рухнула после того, как протестующие подожгли мэрию Лиможа.