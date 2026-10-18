Протестующие в Париже пригрозили Макрону судьбой Людовика XVI

Протестующие в Париже пригрозили «обезглавить» Макрона

Tекст: Антон Антонов

Демонстранты в Париже во время акций протеста выкрикивали лозунг: «Людовика XVI обезглавили! Макрон, Макрон, мы это повторим!». С таким лозунгом протестующие требовали отставки французского лидера, передает RT.

В воскресенье к протестам по всей стране, по сообщениям местных СМИ, присоединились школьники, студенты и активисты движения «желтых жилетов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

В субботу колокольная башня рухнула после того, как протестующие подожгли мэрию Лиможа.