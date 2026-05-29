  • Новость часаЛидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Фон дер Ляйен собралась ударить по китайскому импорту
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Румыния заявила о попадании в жилой дом дрона «Герань-2»
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    9 комментариев
    29 мая 2026, 11:26 • В мире

    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень

    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция продолжает раскрывать свой «ядерный зонтик» над Европой. На этот раз под куполом Пятой республики оказалась Норвегия – она согласилась при необходимости разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы. Однако эксперты полагают, что безопаснее жители королевства себя не почувствуют. Наоборот, необдуманное решение Осло рискует превратить страну в мишень.

    Осло присоединяется к «ядерному зонтику» Парижа. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – цитирует Reuters норвежского премьера Йонаса Гара Стере.

    При этом он добавил: соглашение с Францией не меняет позицию Осло в отношении ядерного оружия – в мирное время подобных боеприпасов на территории королевства якобы «быть не должно». Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь назвал достигнутые договоренности «важным этапом партнерства», призванным стать «двигателем весьма амбициозного сотрудничества».

    Произошедшее – закономерное развитие «атомных» амбиций Парижа. Еще в марте французский лидер заявил о переходе страны к «продвинутому ядерному сдерживанию». Суть новой доктрины – расширение возможностей ответа ЕС на вероятную агрессию за счет размещения боеприпасов «в глубине» Старого Света.

    Взгляд Франции разделяют многие государства Европы. Еще в 2025 году Париж и Лондон подписали Нортвудскую декларацию, в соответствии с которой была создана двусторонняя группа по ядерному сотрудничеству. Весной 2026-го схожий документ был заключен с Берлином – но конкретных предложений в нем было гораздо больше.

    В частности, ФРГ и Франция договорились о консультациях по обычным вооружениям, противоракетной обороне и ядерному потенциалу. Германия также получила право участвовать в ядерных учениях Пятой республики. Аналогичный механизм диалога позже согласовали с Бельгией, Грецией, Данией, Нидерландами, Польшей и Швецией. Норвегия стала девятым государством в этой цепи.

    Концептуально все перечисленные страны получают право разместить на своей территории французские стратегические военно-воздушные силы. Они, в свою очередь, станут контролировать «глубину Европейского континента». С некоторыми союзниками Париж уже выстраивает более детальное партнерство.

    Так, Франция уже договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений, упомянув возможность «рассредоточенного развертывания» боеприпасов на территории восточноевропейской республики. Как отмечает Le Monde, премьер Дональд Туск подтвердил интерес к инициативе, добавив, что она носит «весьма деликатный характер».

    При этом Россия и Белоруссия понимают угрозы, исходящие от столь резкой милитаризации Европы. На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов на территорию РБ и подготовке к их применению, что стало четким военно-политическим сигналом Западу.

    На этом фоне военный эксперт Алексей Анпилогов напоминает, что ранее ядерное сдерживание в Европе строилось вокруг американских бомб B61. «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – отметил он.

    Однако, по его словам, со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции эксперт связывает с нарастающей в Европе неуверенностью в будущем Североатлантического альянса.

    Вместе с тем такой шаг Осло пока носит декларативный характер. «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью, не имеющей отношения к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морской (подводные лодки) и военно-воздушный (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрилье французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере о том, что в мирное время ядерного оружия на территории королевства «быть не должно», Анпилогов назвал попыткой «быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными». По его словам, само по себе базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень.

    Поэтому, повторю, я считаю решение Осло глупой затеей, особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – рассуждает Анпилогов.

    Подписание этого соглашения создает для России новый уровень угрозы на северо-западном направлении, соглашается военный эксперт Борис Рожин. «Учитывая географическое расположение Норвегии, французское ядерное оружие может оказаться вплотную у наших границ. В теории носителями могут выступать как самолеты, так и атомные лодки», – добавляет он.

    Происходящее – яркий пример излюбленной французами тактики «стратегической двусмысленности». «Мы видим, что Париж стремится сформировать антироссийскую ядерную коалицию, но конкретных практических действий Пятая республика все же к настоящему моменту избегает», – рассуждает собеседник.

    «Но недооценивать «дипломатическую активность» Макрона нельзя: соглашение закладывает основу механизма, воспользоваться которым Париж может в любую минуту. На этом фоне последовательные шаги по укреплению северо-западных границ России своевременны и необходимы. Данную работу важно продолжить», – считает эксперт.

    «Мы должны дать понять Европе, что любой потенциальный конфликт с Москвой мгновенно приобретет ядерный характер.

    К сожалению, после распада СССР западные элиты совершенно забыли об основах сдерживания, понадеявшись на «конец истории». Сегодня ядерное оружие стало для них лишь инструментом давления, использование которого не несет никаких последствий», – продолжает он.

    Кроме того, отношения Норвегии и России в последнее время обостряются. В частности, Осло совместно с Киевом готовил теракты в отношении отечественных судов в Баренцевом море. «Отдельный вопрос касается и Шпицбергена, где уже существуют международные договоренности, закрепляющие права Москвы. Попытки вытеснить нас с этих территорий предпринимались неоднократно, и позиция здесь должна быть однозначной. Любая милитаризация архипелага со стороны Старого Света недопустима и должна последовательно пресекаться», – заключил Рожин.

    Главное
    Министр: Экономика России не заметит ограничений на товары из Армении
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень

    Франция продолжает раскрывать свой «ядерный зонтик» над Европой. На этот раз под куполом Пятой республики оказалась Норвегия – она согласилась при необходимости разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы. Однако эксперты полагают, что безопаснее жители королевства себя не почувствуют. Наоборот, необдуманное решение Осло рискует превратить страну в мишень. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации