Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

Сварщик Рюппиев: На освоение одного вида сварки требуются годы
Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.
«Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.
Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.
Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.
При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.
Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.
Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.
29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.
История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.
В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.
