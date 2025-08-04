В Иордании назвали дату товарищеского матча с Россией

Ассоциация футбола Иордании сообщила о матче с Россией в сентябре

Tекст: Елизавета Шишкова

Ассоциация футбола Иордании объявила о проведении товарищеского матча с российской сборной 4 сентября, передает ТАСС. Встреча состоится на территории России.

Сборная Иордании занимает шестьдесят четвертое место в рейтинге ФИФА, а российская команда расположилась на тридцать пятой позиции. В июне иорданская сборная впервые прошла отбор на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Также в 2024 году иорданские футболисты вышли в финал Кубка Азии, где уступили Катару со счетом 1:3. Российская команда с 2022 года отстранена от международных турниров, но продолжает проводить товарищеские встречи.

В 2025 году сборная России уже провела товарищеские матчи против команд Гренады, Замбии, Нигерии и Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Российском футбольном союзе рассчитывают на проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана в октябре.

Национальная сборная России по футболу проведет товарищескую игру с командой Парагвая в одном из осенних окон ФИФА после чемпионата мира.

В товарищеском матче в Минске сборная России одержала победу над командой Белоруссии, а Ярослав Гладышев оформил покер.