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    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    30 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    2 комментария
    30 мая 2025, 20:40 • Новости дня

    Названы сроки проведения футбольного матча России с Парагваем

    Сборная России сыграет с Парагваем после чемпионата мира по футболу 2026

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская футбольная сборная проведет товарищескую встречу с командой Парагвая в одном из осенних окон ФИФА после мирового первенства.

    Как передает ТАСС, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о договоренности провести матч между сборными России и Парагвая после завершения чемпионата мира 2026 года.

    Он уточнил: «Пока дополнительных соперников не можем объявить. С Уругваем мы ни о чем не договаривались. Матч с Парагваем пройдет в 2026 году после чемпионата мира».

    Ранее команды планировали сыграть в Москве 25 марта 2024 года, однако та встреча была отменена из-за теракта в подмосковном Красногорске.

    По информации Митрофанова, окна для проведения матчей сборных после мирового первенства будут открыты с 21 сентября по 6 октября и с 9 по 17 ноября 2026 года.

    Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление по поводу недопуска сборной России к международным турнирам на встрече с главой ФИФА в мае.

    Пресс-служба футбольной ассоциации Аргентины опровергла информацию о переговорах по товарищескому матчу с российской сборной осенью 2025 года.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация надеется на скорое наступление мира на Украине и участие сборной России в чемпионате мира 2026 года.

    30 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
    В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшее время пользователям цифровых госуслуг могут предложить единое приложение, позволяющее подписывать документы, подтверждать личность и использовать электронный ID вместо бумажных документов, сообщил председатель правления РОЦИТ, первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    Проект закона был внесен комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Инициаторами стали сенаторы и депутаты из различных парламентских фракций. Соответствующий документ появился в электронной базе законопроектов.

    По замыслу авторов, законопроект направлен на дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов и интеграцию их функционала в одном приложении для облегчения использования. В этом приложении гражданам станет доступна возможность подписывать документы с помощью Госключа и обмениваться подтвержденными персональными данными с другими проверенными пользователями.

    Законопроект предусматривает введение цифрового ID, который станет электронным аналогом удостоверения личности. С его помощью можно будет заселяться в гостиницы или подтверждать возраст при покупке товаров, отметил депутат Горелкин в своем Telegram-канале.

    В случае принятия закона отпадет необходимость носить с собой бумажный паспорт, водительское удостоверение и другие документы, такие как студенческий билет или карта школьника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.

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    29 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

    «Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», – отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, власти страны обязаны внимательно следить за каждой сделкой и пресекать любые попытки нарушить правила экспорта.

    Ранее Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву.

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    30 мая 2025, 13:44 • Видео
    Германия сделала ставку на долгую войну

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    30 мая 2025, 00:41 • Новости дня
    Небензя назвал два варианта будущего для Украины

    Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров

    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

    Москва «настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной». Небензя отметил, что в 2022 году переговоры оказались прерваны Киевом «по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников», передает РИА «Новости».

    Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре», сказал Небензя. По его словам, российские войска продолжат «уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима».

    «И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию. При этом Украина пока не дала четкого ответа о своем участии в переговорах.

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    30 мая 2025, 05:27 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке

    Власти Приморья сообщили о нейтрализованной угрозе после взрывов во Владивостоке

    Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке
    @ Официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В районе бухты Десантная во Владивостоке произошли «два хлопка», «угроза нейтрализована», сообщило правительство Приморья.

    Утром в пятницу Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил, что дорога в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой перекрыта, передает РИА «Новости».

    В соцсетях сообщили, что в районе установлено полицейское оцепление, замечен вертолет. Очевидцы заявили о двух хлопках. Через несколько часов оцепление убрали. Сообщалось о грузовиках, на которых находились накрытые тентами машины.

    «По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке», – сообщило в Telegram правительство Приморья.

    Со ссылкой на информацию оперативных служб власти подтвердили «два хлопка» в районе бухты Десантная, а также оцепление и временное ограничение движения между бухтой Шамора и Щитовая. Никто не пострадал, повреждений нет. Предпринимаются шаги для обеспечения безопасности, сказано в сообщении.

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    30 мая 2025, 11:01 • Новости дня
    Названа причина взрывов в бухте Десантная во Владивостоке

    Причиной взрывов в бухте Десантная во Владивостоке стало возгорание баллонов с газом

    Названа причина взрывов в бухте Десантная во Владивостоке
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной взрывов в районе бухты Десантная под Владивостоком стало воспламенение пропан-бутановой смеси, сообщает Антитеррористическая комиссия Приморья. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Инцидент произошел внутри автомобиля, в котором находились газовые баллоны, передает PrimaMedia.

    По предварительной информации, взрыв ограничился только машиной и не причинил вреда зданиям. Власти заявили, что пострадавших в результате происшествия нет.

    Ранее правительство Приморья сообщило, что в районе бухты Десантная во Владивостоке произошли «два хлопка», после чего власти заявили, что «угроза нейтрализована». В соцсетях сообщали, что в районе установлено полицейское оцепление, замечен вертолет.

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    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

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    30 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе

    NYT: Проект меморандума Украины предлагает перемирие на суше, море и в воздухе

    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе
    @ Liu Lei/Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

    По данным NYT, в тексте документа отдельно подчеркивается необходимость комплексного подхода к прекращению огня на всех направлениях, передает ТАСС.

    По словам источника издания, Киев предлагает, чтобы выполнение условий перемирия контролировали «международные партнеры». Собеседник отметил: «Мониторинг соблюдения перемирия должны осуществлять именно представители других стран, чтобы обеспечить объективность».

    Ранее украинские представители заявляли о том, что направили российской стороне меморандум с изложением своего видения прекращения огня и других аспектов урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении в переговоры с Киевом темы безопасности судоходства.

    МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию.

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    30 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ужесточения позиции Евросоюза по Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайшие часы, сообщает Politico.

    Европа должна ужесточить свою позицию в отношении Израиля, если кризис в секторе Газа не начнет решаться в ближайшие часы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сингапур, передает Politico.

    «Сегодня совершенно ясно, что мы не можем позволить продолжаться этой ситуации», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции перед началом форума Shangri-La Dialogue.

    По его словам, если гуманитарная ситуация не сдвинется с мертвой точки в течение нескольких часов, Европа будет вынуждена ужесточить свою «коллективную позицию» по отношению к Израилю.

    Макрон добавил, что признание Палестинского государства – это «моральный долг» и «политическая необходимость».

    Ранее он уже критиковал действия Израиля в Газе, назвав их «позорными». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в поддержке ХАМАС и распространении «кровавых наветов».

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц также выступил с резкой критикой израильской операции в Газе, отметив, что она «больше не может оправдываться борьбой с терроризмом ХАМАС».

    Белый дом накануне сообщил, что Израиль согласился на предложенное США соглашение о 60-дневном перемирии и освобождении заложников, и теперь Вашингтон ждет официального ответа от ХАМАС.

    По информации BBC, представитель ХАМАС в пятницу заявил, что группировка отвергнет американское предложение, так как оно не учитывает их основные требования, включая прекращение войны. Вместе с тем, агентство Reuters передает, что ХАМАС все еще изучает план и даст ответ в пятницу или субботу.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

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    30 мая 2025, 02:41 • Новости дня
    Главе МОК Баху надели на голову подгузник
    Главе МОК Баху надели на голову подгузник
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликовано видео, на котором главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху надели на голову подгузник в кафе.

    Видео быстро распространилось в Сети. На кадрах видно, как Бах сидит за столиком в кафе и изучает меню. К нему неожиданно подходит небритый смуглый горбоносый мужчина, который улыбается и напевает «Happy Birthday to You». Он надевает Баху на голову подгузник, который спортивный функционер в недоумении пытается снять.

    Мужчина делает вид, что ошибся, сам стаскивает подгузник с головы Баха и быстро уходит. После этого Бах поправляет прическу и возмущенно оглядывается, на этом видео заканчивается, пишет «Российская газета».

    Украинские СМИ заявили, что акция была пранком, мотивированным якобы пророссийской позицией Томаса Баха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бах принял решение покинуть Международный олимпийский комитет после 34 лет членства, и МОК принял его отставку. Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК и официально вступит в должность 24 июня. В марте Бах сообщил, что пока отсутствуют конкретные результаты относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

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    30 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал идеи Зеленского о покупке у Болгарии реакторов для АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украинский план о покупке реакторов АЭС у Болгарии заведомо обречен

    Эксперт объяснил провал идеи Зеленского о покупке у Болгарии реакторов для АЭС
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Контракт на покупку Киевом у Софии российских реакторов для Хмельницкой АЭС провалился. Впрочем, Украина все равно не смогла бы запустить энергоносители без компетенций и оборудования Росатома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Верховной раде выразили надежду на исполнение договора о покупке реакторов российского производства.

    «Подписанный Владимиром Зеленским контракт на покупку российских реакторов у Болгарии превращается в пустышку. Дело в том, что Софии соглашаться на инициативу Украины крайне невыгодно. Республика многие годы работала над долгоиграющим проектом АЭС «Белене», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Он остается ценным активом для страны. Рано или поздно правительству придется принять решение о продолжении строительства АЭС. В противном случае София будет вынуждена покупать у Франции или Германии дорогую электроэнергию – атомную, либо выработанную ветровыми станциями или солнечными панелями, что стоит еще более безумных денег», – говорит он.

    «Но даже если бы Болгария была заинтересована в продаже российских реакторов, у Киева все равно бы возникли проблемы с его запуском на Хмельницкой АЭС (ХАЭС). Без компетенций и оборудования Росатома полученная Украиной техника окажется бесполезной. Офис Зеленского не сможет обеспечить возведение собственного реакторного зала», – акцентирует эксперт.

    «При этом даже сама София не сможет помочь Киеву в сборке оставшегося блока ХАЭС, несмотря на достаточно высокую степень его готовности. Там уже имеются парогенераторы и корпус реактора, но никто, кроме россиян, не сможет наладить систему управления, трубопроводную структуру и первый контур циркуляции теплоносителя», – продолжил собеседник.

    «То есть с технической точки зрения контракт заведомо обречен. Однако Украина попытается монетизировать уже обозначенный проект. Думаю, Киев может рассчитывать на получение транша от ЕС якобы на доведение ХАЭС до ума. Но в итоге инициатива утонет в финансовых махинациях и бесконечных переносах сроков», – заключил Анпилогов.

    Ранее депутат Верховной рады Виктория Гриб выразила надежду, что Украине удастся договориться с Болгарией о покупке реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Она отметила, что в случае нехватки электроэнергии, страна не сможет производить вооружение для продолжения боевых действий.

    Напомним, в середине марта Владимир Зеленский подписал закон о покупке реакторов у Софии. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, стоимость контракта составляет один млрд долларов. Однако уже через месяц болгарский вице-премьер Атанас Зафиров заявил, что страна отказалась от сделки.

    «Цены на электроэнергию в мире растут, мир живет в условиях постоянной энергетической нестабильности, и именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. Реакторы – ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости», – пояснил он.

    Реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от строительства АЭС «Белене». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев называл очень хорошей рекламой российских технологий планы Киева закупить у болгарской стороны реакторное оборудование для достройки ХАЭС. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина предпринимает попытки спасти свою энергетику.

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    30 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву

    Политолог Кистанов: Визит вдовы Абэ к Путину стал позитивным сигналом из Токио

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Синдзо Абэ – символ улучшения российско-японских отношений. Визит его вдовы Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать о том, что в Токио пришли к пониманию: нельзя дальше «замораживать» двусторонний диалог, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. В четверг Владимир Путин в Кремле принял вдову бывшего японского премьера.

    «Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехать в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так, будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

    «Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но мне кажется, в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется, события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии», – считает он.

    По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

    Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

    «Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

    Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

    «В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – заключил Кистанов.

    Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

    Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

    После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. По словам журналиста Александра Юнашева, Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

    Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

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    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

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    30 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В Армянской церкви ответили на слова Пашиняна про «чулан с рухлядью»

    Tекст: Денис Тельманов

    Высказывание Никола Пашиняна о церкви вызвало резкую реакцию духовенства и общественности, усугубив уже напряженные отношения между государством и Армянской апостольской церковью.

    Как передает ТАСС, предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви епископ Макар Акопян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве взаимного уважения между церковью и государством из-за его недавних высказываний.

    Епископ отметил: «Это не просто лингвистическая ошибка. Когда лидер государства говорит о церкви в таких словах, он косвенно подрывает основу взаимного уважения между государством и церковью и ставит под угрозу духовное равновесие общества».

    Акопян подчеркнул, что духовенство с тревогой восприняло сравнение Пашиняна армянских церквей с «чуланами с рухлядью», назвав это не только крайне неудачным, но и оскорбительным высказыванием в адрес структуры, которая веками была духовным светом народа.

    Днем ранее во время заседания правительства Пашинян резко раскритиковал Армянскую церковь, заявив, что она стала «чуланом, где хранится всякая рухлядь». После этого архиепископ Аршак Хачатрян, глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, в открытом письме обвинил премьера в нехватке образования и кризисе публичных коммуникаций.

    Утром 30 мая на страницах Пашиняна и его супруги в Facebook появились резкие и уничижительные высказывания в адрес духовенства, некоторые – с использованием нецензурной лексики. На фоне скандала оппозиция выступила с жесткой критикой премьер-министра, а часть общественно-политических деятелей предложила отлучить его и супругу от церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал запустить реформу конституции в случае, если суд выступит против соглашения с Азербайджаном.

    Армянская полиция усилила меры безопасности и перекрыла проход к зданию МИД во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван.

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян подчеркнул важность восстановления стратегического партнерства с Россией и интеграции иранского фактора в региональную политику.

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    30 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице предотвращен террористический акт, который планировалось совершить по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержан фигурант, им оказался местный житель, сказала Петренко ТАСС. По ее словам, возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован.

    По данным СК, по наставлению куратора с Украины обвиняемый планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей. В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

    Ранее в Нижегородской области ФСБ задержала семерых выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

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    30 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    Вступил в силу закон о лимите в 100 тыс. рублей на переводы без счета
    Вступил в силу закон о лимите в 100 тыс. рублей на переводы без счета
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В России с 30 мая начал действовать лимит в 100 тыс. рублей на денежные переводы без открытия банковского счета, следует из закона.

    С 30 мая в России установлен лимит в 100 тыс. рублей на сумму перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, ранее подобных ограничений не было, передает ТАСС.

    Ограничение распространяется на операции, которые проводятся при упрощенной идентификации, например, через электронные кошельки. Закон был принят в мае прошлого года, а вступление нормы в силу было отложено на год для адаптации банковских систем.

    Новое правило не касается переводов между счетами клиентов банков, а затрагивает только те операции, где счет не открывается. Ранее переводы при упрощенной идентификации не имели лимитов, что не соответствовало международным стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

    При переводах от 100 тыс. рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте банки теперь обязаны проводить полную идентификацию отправителя средств. При меньших суммах по-прежнему достаточно предоставить паспортные данные, как того требует упрощенная идентификация для переводов от 15 тыс. рублей.

    По информации Центробанка, в 2024 году в России было совершено 228 млн переводов без открытия счета на общую сумму 1,89 трлн рублей. Банкам был предоставлен год на перестройку процедур идентификации и внутреннего контроля для выполнения новых требований.

    Ранее с 15 мая 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий возможности для дропперов – подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных денег.

    Мера распространяется только на тех, чьи данные содержатся в базе ЦБ РФ о мошеннических операциях, и теперь они могут переводить себе и другим не более 100 тыс. рублей в месяц.

    До этого россияне получили возможность переводить средства по СБП в девять стран мира.

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