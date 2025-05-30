Названы сроки проведения футбольного матча России с Парагваем

Сборная России сыграет с Парагваем после чемпионата мира по футболу 2026

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о договоренности провести матч между сборными России и Парагвая после завершения чемпионата мира 2026 года.

Он уточнил: «Пока дополнительных соперников не можем объявить. С Уругваем мы ни о чем не договаривались. Матч с Парагваем пройдет в 2026 году после чемпионата мира».

Ранее команды планировали сыграть в Москве 25 марта 2024 года, однако та встреча была отменена из-за теракта в подмосковном Красногорске.

По информации Митрофанова, окна для проведения матчей сборных после мирового первенства будут открыты с 21 сентября по 6 октября и с 9 по 17 ноября 2026 года.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление по поводу недопуска сборной России к международным турнирам на встрече с главой ФИФА в мае.

Пресс-служба футбольной ассоциации Аргентины опровергла информацию о переговорах по товарищескому матчу с российской сборной осенью 2025 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация надеется на скорое наступление мира на Украине и участие сборной России в чемпионате мира 2026 года.