Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.0 комментариев
Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили после атаки украинских БПЛА
Минтранс: Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено после атаки БПЛА
Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.
Движение по автомобильной части сооружения приостановлено из-за атаки украинских дронов на инфраструктуру моста, сообщает Минтранс.
В настоящее время ведутся восстановительные работы и оценивается возможность запуска реверсивного движения. Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту.
Южная транспортная прокуратура сообщила о задержке поездов крымского направления.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку на Крымский мост попыткой Киева сорвать переговорный процесс.