При пожаре в здании на таиландском острове Пхукет погибли 11 человек

SCMP: Жертвами крупного пожара на таиландском острове Пхукет стали 11 человек

Tекст: Вера Басилая

Пожар вспыхнул около 3:30 утра в коммерческом здании, где располагались пункт проката мотоциклов и жилые помещения, пишет South China Morning Post.

«Пожарным потребовалось два часа, чтобы взять огонь под контроль, и они обнаружили 11 погибших», – заявил представитель местной полиции.

Отмечается, что среди жертв трагедии оказались граждане Таиланда и Мьянмы. Правоохранительные органы начали расследование инцидента и рассматривают возможный взрыв электрического трансформатора в качестве причины стремительного распространения огня. Подход властей к соблюдению правил техники безопасности давно вызывает серьезную обеспокоенность в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждан России не оказалось среди погибших при крупном пожаре на Пхукете. Летом возгорание в баре на севере Бангкока унесло жизни 27 человек.

В марте причиной гибели 168 человек при пожаре в жилом комплексе в Гонконге назвали неосторожно брошенную сигарету.