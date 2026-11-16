Двое детей пострадали при атаке БПЛА на Кубани

Двое детей пострадали при атаке дронов на Краснодарский край

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате атаки беспилотника на Северский район Краснодарского края пострадали двое несовершеннолетних. Общее количество жителей, получивших травмы, достигло шести человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Двоих взрослых и одного ребенка доставили в больницу для госпитализации. Еще троим жителям района медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Ранее глава Северского района Алексей Чеверев информировал, что после удара дрона по территории Кубани, по предварительным данным, ранения получили шесть человек, при этом среди них числился только один ребенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в станице Северской Краснодарского края три человека, включая ребенка, пострадали от падения обломков дрона во двор частного дома.

Ранее при ночной атаке украинских беспилотников на Краснодарский край погибли восьмилетний ребенок и мужчина.

Также в кубанском поселке Волна фрагменты сбитого дрона рухнули на территорию местного предприятия.