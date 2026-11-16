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    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    16 ноября 2026, 10:37 • Новости дня

    Двое детей пострадали при атаке БПЛА на Кубани

    Двое детей пострадали при атаке дронов на Краснодарский край

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Северском районе Краснодарского края число пострадавших после атаки беспилотников достигло шести человек, в их числе двое детей, сообщил оперативный штаб региона.

    В результате атаки беспилотника на Северский район Краснодарского края пострадали двое несовершеннолетних. Общее количество жителей, получивших травмы, достигло шести человек, сообщает региональный оперативный штаб.

    Двоих взрослых и одного ребенка доставили в больницу для госпитализации. Еще троим жителям района медицинская помощь была оказана амбулаторно.

    Ранее глава Северского района Алексей Чеверев информировал, что после удара дрона по территории Кубани, по предварительным данным, ранения получили шесть человек, при этом среди них числился только один ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в станице Северской Краснодарского края три человека, включая ребенка, пострадали от падения обломков дрона во двор частного дома.

    Ранее при ночной атаке украинских беспилотников на Краснодарский край погибли восьмилетний ребенок и мужчина.

    Также в кубанском поселке Волна фрагменты сбитого дрона рухнули на территорию местного предприятия.

    15 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили свыше тысячи украинских беспилотников

    Минобороны: Военные Российской Федерации сбили 1065 беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны в ходе проведения специальной военной операции уничтожили 1065 беспилотников и снаряд системы HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 1065 украинских беспилотников самолетного типа, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы, сообщает Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Удары пришлись по цехам производства беспилотников, местам их запуска, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинских войск в 149 районах.

    Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продолжили активные наступательные действия и продвижение в глубину обороны противника на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей. В то же время бойцы группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

    Совокупные потери украинской стороны за сутки составили более 1100 военнослужащих. Вооруженные силы России также уничтожили десятки автомобилей, боевые бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько станций радиоэлектронной борьбы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобороны сообщили о вручении государственных наград военнослужащим войск радиационной, химической и биологической защиты.

    В четверг ведомство отчиталось о поражении формирований украинских войск в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

    Российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик «Сокол-3» для уничтожения целей противника на Днепропетровском направлении.

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    15 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии

    Беспилотники России нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Запорожье

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары беспилотниками по украинским логистическим центрам и морским судам, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.

    В результате атаки в Запорожье поражен логистический центр. Вооруженные силы Украины использовали этот объект для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.

    Кроме того, в море поражен сухогруз. Отмечается, что корабль доставлял грузы для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило об уничтожении более 50 украинских беспилотников в Запорожской области.

    В субботу российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре.

    В понедельник Вооруженные силы России поразили логистический центр в Одессе.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Минниханов поручил восстановить теплоснабжение в Нижнекамске после атаки дронов

    Глава Татарстана поручил вернуть тепло в дома Нижнекамска после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно восстановить подачу горячей воды и тепла в Нижнекамске после атаки беспилотников.

    Рустам Минниханов провел оперативное совещание в Нижнекамске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Он потребовал в первую очередь устранить последствия локального сбоя теплоснабжения, чтобы вернуть горячую воду и тепло жителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей поврежденного беспилотником дома.

    При атаке беспилотников на Закамскую зону Татарстана пострадали три человека.

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массированной атаке дронов на Нижнекамск.

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    15 ноября 2026, 13:07 • Новости дня
    Эвакуированный житель рассказал о выживании людей в Константиновке

    Эвакуированный житель Константиновки Балык заявил о риске гибели оставшихся

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированный мирный житель Богдан Балык заявил, что остающимся в Константиновке людям будет крайне тяжело пережить грядущую зиму из-за постоянных атак украинских дронов, а также нехватки продовольствия и медикаментов.

    Вывезенный из города мужчина рассказал, что в последние дни участились обстрелы со стороны ВСУ. По его мнению, единственный шанс спастись для оставшихся горожан – уехать, поскольку выжить в условиях холодов и голода будет практически невозможно, передает РИА «Новости».

    «Последние дни страшные были. Участились обстрелы, дроны совсем озверели. Люди зиму не переживут. Если выживут под обстрелами и дронами, то не выживут от голода. Зима на пороге», – рассказал Балык.

    Эвакуированный добавил, что люди добывают еду самостоятельно, собирая в сезон грецкие орехи. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с питьевой водой и полностью отсутствуют медикаменты, поэтому больным приходится рассчитывать только на собственный иммунитет.

    Выехавшая в этой же группе Елена Яблучанская сообщила, что в Константиновке остается множество пожилых и инсулинозависимых людей, лишенных жизненно необходимых препаратов. Шестерых мирных жителей накануне вывезли бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель Управления ООН по правам человека Шабия Манту допустила возможность участия в гуманитарной миссии в Константиновке.

    В субботу военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» спасли шестерых мирных граждан на окраинах населенного пункта.

    Ранее военный эксперт Борис Рожин назвал гуманитарную операцию необходимой для безопасной эвакуации населения Константиновки.

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    15 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    Жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске разместили в детском саду

    Для жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске открыли пункт размещения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей многоквартирного дома, поврежденного в результате атаки беспилотников.

    В пункте организовано горячее питание и дежурит медицинский работник, передает ТАСС.

    «Посетил пункт временного размещения, пообщался с жителями, эвакуированными из многоквартирного дома. На базе детского сада № 68 предусмотрены горячее питание, комната отдыха, где люди могут прилечь и отдохнуть. На месте находится медицинский работник», – заявил Беляев.

    Рано утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным пресс-службы главы Татарстана, повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. В Минздраве республики уточнили, что пострадали три человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Закамскую зону республики.

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массированной атаке дронов на город.

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    15 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    В ДНР уничтожили расчет БПЛА батальона ГУР с женщиной-оператором

    Расчет БПЛА батальона ГУР Украины с тренером из Одессы ликвидировали в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силовые структуры ликвидировали в Донецкой народной республике расчет беспилотников батальона «шейха Мансура» Главного управления разведки Украины, в составе которого находилась женщина-оператор.

    На территории ДНР уничтожен расчет беспилотных летательных аппаратов батальона «шейха Мансура», который относится к украинскому Главному управлению разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    По словам источника в силовых ведомствах, среди ликвидированных бойцов оказалась женщина-оператор дронов с позывным Райана Война. Отмечается, что в 2024 году она стала первой женщиной, вступившей в ряды этого батальона.

    До начала боевых действий погибшая жила в Одессе, где работала тренером по тайскому боксу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командир десантно-штурмового батальона с позывным Кубок сообщил об использовании украинскими военными здания школы в Доброполье для размещения пункта управления беспилотниками.

    Во вторник в Горловке супружеская пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.

    В понедельник Верховный суд Донецкой народной республики приговорил гражданина Грузии Гурама Чичинадзе к лишению свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины.

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    15 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Снаряд попавшего в жилой дом в Нижнекамске дрона не сработал

    Снаряд ударившего по жилому дому в Нижнекамске беспилотника не сработал

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снаряд беспилотного летательного аппарата (БПЛА), ударившего по одной из квартир многоэтажного жилого дома в Нижнекамске, не сработал, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

    «БПЛА попал в одну из квартир многоэтажки. По счастливой случайности снаряд, который нес беспилотник, не сработал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    Жильцов дома оперативно эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения, обеспечив горячим питанием и медицинской помощью.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Нижнекамск, осмотрел поврежденный дом и предприятия в промышленной зоне, подвергшиеся атаке. Ему доложили о характере повреждений и мерах по ликвидации последствий.

    Рано утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом. По данным Минздрава республики, пострадали три человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно восстановить подачу горячей воды и тепла в Нижнекамске после атаки беспилотников.

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей поврежденного многоквартирного дома.

     Министр здравоохранения республики Альмир Абашев заявил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Закамскую зону Татарстана.

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    16 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие ночь и утро российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В период с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона направлялись около 600 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большая часть этих дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны Министерства обороны на дальних подступах. При этом 191 аппарат был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 57 летевших к Москве беспилотников.

    В воскресенье российские силы противовоздушной обороны сбили еще десять дронов.

    Ранее столичный градоначальник доложил о подавлении атаки 31 беспилотного летательного аппарата на подлете к городу.

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    16 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз и железнодорожный локомотив ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с оружием в порту Черноморск и локомотив в Запорожье

    ВС России поразили сухогруз и железнодорожный локомотив ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили сухогруз в порту Черноморск и железнодорожный локомотив в районе ж/д станции Запорожье, сообщило Министерство обороны.

    В результате удара ВС России был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Черноморск военные и двойные грузы для украинской армии, сообщает Минобороны.

    Также беспилотники поразили железнодорожный локомотив в районе станции Запорожье, который использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии.

    В тот же день военное ведомство заявило о поражении сухогруза с оружием и двух локомотивов ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли удар по сухогрузу с вооружением для ВСУ в акватории Черного моря.

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    15 ноября 2026, 14:39 • Новости дня
    Жителей дома в Нижнекамске пустили в квартиры после попадания дрона

    Мэр Беляев: Жителей дома в Нижнекамске пустили в квартиры после попадания дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нижнекамске обезвредили беспилотник, попавший в одну из квартир жилого дома, жителей начали пускать обратно в свои квартиры, сообщил мэр города Радмир Беляев.

    Электроснабжение и подача воды в доме восстановлены, в ближайшее время планируется возобновить подачу газа, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, передает ТАСС.

    Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что снаряд, который нес беспилотник, не сработал.

    Утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов. В результате повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом, пострадали шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-служба главы Татарстана сообщила о несработавшем снаряде ударившего по квартире многоэтажного дома в Нижнекамске беспилотника.

    Глава республики Рустам Минниханов поручил восстановить подачу тепла в Нижнекамске после атаки дронов.

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о пострадавших при массированной атаке дронов на город.

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    16 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Экипаж новейшего «Солнцепека» назвал скорость главным преимуществом машины

    Российские военные назвали скорость главным преимуществом нового «Солнцепека»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» с позывным Север заявил, что главным преимуществом новой машины является высокая скорость передвижения.

    Экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» группировки войск «Север» высоко оценил ходовые качества машины во время первого выезда, передает РИА «Новости».

    «Главное преимущество новой машины, которое отметил экипаж, – скорость передвижения. Пуск реактивных снарядов занимает около минуты. Мы должны как быстро приехать, так и быстро уехать с огневой позиции. Скорость здесь наше все», – поделился механик-водитель.

    По его словам, предыдущие версии системы создавались на базе танка Т-72 с дизельным двигателем, тогда как новая модификация получила газотурбинный двигатель Т-80. Кроме того, машина оснащена мощными вычислительными комплексами и современной системой наведения для более точной боевой работы.

    Боец добавил, что маневренность и простота управления позволяют эффективно передвигаться по пересеченной местности и асфальтированным дорогам в условиях повышенной активности беспилотников противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили склад с боеприпасами, миномет, 14 пунктов управления дронами и 69 военнослужащих ВСУ.

    В субботу военнослужащий с позывным Аладдин сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ на высоте до 200 метров группами огневой поддержки тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» заявил о высокой эффективности систем ТОС-1А в уничтожении живой силы и укреплений противника в ходе спецоперации на Украине.

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    16 ноября 2026, 04:48 • Новости дня
    СБУ создала концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе

    Боец ВС России рассказал о пытках в концлагере СБУ в Мариуполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) организовали концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе, сообщил заместитель командира батальона группировки войск «Север» Чех.

    «Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ, и многие из них погибали в застенках», – заявил военный ТАСС.

    По его словам, после освобождения Мариуполя был обнаружен практически концлагерь, где во многих помещениях остались следы пыток и убийств сторонников тесных связей с Россией.

    Выжившие участники «антимайдана» до сих пор испытывают проблемы со здоровьем из-за пережитых пыток.

    Боец с позывным Чех родился в Чехии в 1973 году. В 2014 году он присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики и участвовал в боях за Горловку и Краматорск. В Чехии он заочно приговорен к 21 году лишения свободы за терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов.

    Бывший подполковник СБУ Прозоров заявил о существовании секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.

    В сентябре Верховный суд в Праге назначил гражданину Чехии реальный срок лишения свободы за участие в ополчении Донбасса.

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    16 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Одесского ресторатора сослали в штурмовики за неудачное застолье для командира

    Ресторатора отправили в штурмовики за плохой стол для командира ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Сумскую область в качестве штурмовика отправили одесского ресторатора, который ранее служил личным поваром командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в силовых структурах России.

    Известный одесский ресторатор-бизнесмен был призван в ВСУ в качестве личного повара командира ВСУ.

    «После неудачной попойки, на которой украинский командир не угодил своим гостям приготовленным угощением, бывшего управляющего сетью ресторанов отправили в штурмовики в Сумскую область», – рассказал информатор ТАСС.

    Дальнейшая судьба бизнесмена остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили женщин-пограничников на передовую в Харьковской области. «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх. Пленный рассказал о направлении дезертиров ВСУ в штурмовики.


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    16 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    Боевики ВСУ бросили тела сослуживцев замерзать в лесу под Сумами

    Боевики 68-й бригады ВСУ оставили погибших замерзать в лесу под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины отправляет малые группы 68-й бригады в бессмысленные контратаки в Сумской области, после чего погибших бросают замерзать в лесных массивах.

    Подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины несут значительные потери на сумском направлении, оставляя погибших сослуживцев в лесу. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    Украинское командование регулярно отправляет небольшие группы военнослужащих в бессмысленные контратаки. После выхода на задание с бойцами пропадает связь, а трупы погибших остаются лежать в густом лесном массиве, подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее офицеры 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины внесли в списки пропавших без вести заблокированных на позициях раненых военнослужащих.

    Также источник в российских силовых структурах сообщил о лишении части украинских бригад в Сумской области снабжения дизельным топливом.

    Кроме того, Вооруженные силы Украины использовали квартиры жителей с мумифицированными останками под пункты временной дислокации.

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    16 ноября 2026, 05:16 • Новости дня
    Боец «Востока»: Украинцы не ждали российских военных в Терсянке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные не ожидали появления бойцов российской группировки войск «Восток» в населенном пункте Терсянка в Запорожской области, сообщил штурмовик с позывным Шум, участвовавший в освобождении села.

    «Обнаружили опорный пункт, там находился пулеметчик. Не получалось взять эту позицию, с помощью беспилотников тоже не могли его обнаружить. Приходилось продвигаться постепенно, отвлекать противника маневрами», – цитирует бойца ТАСС.

    По его словам, российские военные применяли гранатометы РПГ и стрелковое оружие, отвлекали противника с другого фланга, а беспилотники помогали сбросами.

    «Мы заходили тихо, скрытно, с маскировкой, смогли выйти с тыла. Для противника наше появление стало неожиданностью, они вообще не ожидали нас там увидеть», – добавил Шум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группы воздушного прикрытия группировки «Восток» уничтожили более 50 украинских беспилотников и сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области.

    В субботу Министерство обороны сообщило о взятии подразделениями группировки под контроль населенного пункта Терсянка.

    В сентябре штурмовик с позывным Бажен рассказал о безуспешных попытках расчетов беспилотников ВСУ найти российских военнослужащих в маскировочных пончо в ходе боев за Червоную Криницу.

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

      Взнос на капитальный ремонт – обязательная строка в квитанции для большинства собственников квартир, но часть граждан может платить половину суммы или получать ее назад полностью. Кто относится к льготным категориям, как считается размер компенсации, какие документы нужны и что делать, если в льготе отказали?

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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