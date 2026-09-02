Дроны ВСУ не смогли обнаружить российских военных в маскировочных пончо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время боев за населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области украинские операторы беспилотников безуспешно искали российских солдат, передает ТАСС. Штурмовик 1198-го мотострелкового полка группировки «Восток» с позывным Бажен рассказал, что бойцы закрепились в опорном пункте противника для дальнейшего наступления.

«Нам надо было дальше продвигаться, а у нас не было возможности, потому что за нами наблюдали они. Всю ночь кружили [БПЛА], смотрели, но так и не нашли нас. Помогло, что пончо были с нами. Мы одевались в пончо. И они просто не заметили нас. Тепло не выходило через пончо. Они ночью с тепловизорами летают», – пояснил военный.

Он добавил, что на зачищенных позициях украинских войск удалось найти много западного стрелкового оружия. Напомним, об освобождении Червоной Криницы Министерство обороны России сообщило 1 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска заняли крупный укрепрайон в Червоной Кринице.

Одновременно подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области.

В середине августа российский боец с позывным Арнай в одиночку взял в плен троих солдат противника на запорожском направлении.