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Взрыв прогремел на вокзале немецкого Аугсбурга
Несколько человек пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Германии
В результате детонации неизвестного предмета на железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга пострадали несколько человек, здание оцеплено полицией.
Неизвестный предмет сдетонировал на главном железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
В настоящее время здание транспортного узла и один из путей закрыты для пассажиров. Движение поездов существенно ограничено, а прилегающие улицы оцеплены полицией.
Точное количество пострадавших пока остается неизвестным. Причины инцидента также не уточняются, на месте работают специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года полиция задержала в Аугсбурге готовившего теракт иракского беженца.В
январе прошлого года из-за угрозы взрыва власти эвакуировали железнодорожную станцию в немецком городе Пассау.
Осенью прошлого года спецназ нашел у гражданина Сирии в Берлине компоненты для изготовления взрывчатки.