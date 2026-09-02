Американец в 91 год прошел пешком через Аппалачи и установил рекорд

Американец в 91 год прошел тропу через Аппалачи и установил рекорд

Tекст: Мария Иванова

Американец Дейл Сандерс в 91 год преодолел пешеходный маршрут длиной около 3,5 тыс. километров через горы Аппалачи, установив рекорд, передает РИА «Новости».

Аппалачская тропа пролегает через горную систему Аппалачи на востоке США, ее длина составляет около 3530 км. Маршрут идет от горы Спрингер в штате Джорджия до горы Катадин в штате Мэн.

В 2017 году Сандерс уже устанавливал рекорд как старейший пеший турист, покоривший эту тропу, в возрасте 82 лет, однако спустя четыре года его обошел друг. «Сандерс упал 71 раз, вернув себе рекорд как старейший хайкер, который прошел Аппалачскую тропу», – говорится в сообщении агентства.

По словам самого рекордсмена, шесть падений были серьезными. В одном случае ему потребовалась госпитализация, а в другом он упал менее чем в 180 метрах от финиша. Мужчина начал путь 6 сентября 2025 года в штате Западная Вирджиния и финишировал 31 августа на вершине горы Катадин.

Сандерсу принадлежат и другие рекорды как старейшего туриста. В частности, он полностью преодолел реку Миссисипи за 87 дней по маршруту, который начал в 87 лет.

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