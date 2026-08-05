Британка в 97 лет побила рекорд по ходьбе по крылу летящего самолета

Tекст: Мария Иванова

Жительница британского города Челтнема Бетти Бромадж побила свой собственный рекорд Гиннесса, став в 97 лет самой пожилой женщиной в мире, вышедшей на крыло летящего самолета, передает РИА «Новости». Предыдущее достижение британка установила в 2022 году, когда ей было 93 года.

«97-летняя бабушка побила мировой рекорд Гиннесса, став самой пожилой женщиной, которая вышла на крыло летящего самолета», – говорится в материале газеты Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как женщина стоит на крыльях биплана со специальной страховкой, пока пилот выполняет петли и перевороты.

Для пенсионерки этот экстремальный трюк стал шестым за последние десять лет. В августе 2025 года она перенесла инсульт и решила вновь подняться в небо, чтобы собрать средства для больницы, где проходила лечение.

Руководство медучреждения поблагодарило рекордсменку, отметив, что пожертвования направят на закупку оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 115-летняя британка Этель Кетерэм стала самым пожилым человеком на планете. Во время личной встречи эта долгожительница рассмешила британского короля Карла III.

Американский актер Том Круз установил мировой рекорд по опасным прыжкам с горящим парашютом.