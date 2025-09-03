  • Новость часаПутин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Судьбу всех ресурсов Америки решат несколько человек
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    Путин заявил о рыночных условиях новых поставок газа в Китай
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    11 комментариев
    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    Комментарии (20)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 09:35 • Новости дня
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.

    Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.

    Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.

    Комментарии (19)
    3 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Пекине Китай впервые продемонстрировал межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете, сообщил комментатор парада.

    На военном параде в Пекине представлена DF-5C, ее радиус поражения охватывает весь земной шар. Комментатор парада назвал DF-5C важным средством устрашения, а также гарантом стратегической безопасности и мира во всем мире, передает РИА «Новости».

    Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады – «впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-31».

    На параде были продемонстрированы шесть новых видов противовоздушных ракет, среди которых HQ-19, HQ-12 и HQ-29. Новое вооружение призвано выполнять ключевую задачу по «защите мира и безопасности воздушного пространства» Китая.

    В мероприятии также участвовали новейшие танки и боевые машины поддержки «Тип 100».

    Торжественное завершение парада ознаменовал запуск 80 тыс. «голубей мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на военном параде, поблагодарил все страны за вклад в победу. В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты
    5 комментариев


    Комментарии (7)
    3 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США

    Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США

    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты
    5 комментариев


    Комментарии (17)
    2 сентября 2025, 19:20 • Новости дня
    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России

    Эксперт: Китай войдет в тройку популярнейших направлений в российском туризме

    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России
    @ Mao Zhu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уже к 2026 году количество поездок из России в Китай может дойти до трех миллионов, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр, комментируя введение безвизового режима для россиян в Китае с сентября 2025 года.

    По результатам встречи лидеров России и Китая было объявлено о введении пробного безвизового режима для россиян с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней. Данное нововведение будет действовать год – до 14 сентября 2026 года. 

    «Китай с учетом безвизового режима получит свои 2–2,3 млн поездок по итогам 2025 года и, возможно, уже в 2026 цифра совершенно спокойно дойдет до 2,5–2,7 млн с учетом еще и очень развитой сетки транзитных перелетов. Не удивлюсь, если цифра в перспективе дойдет и до трех миллионов», – говорит Котляр.

    По словам собеседницы, в первую очередь вырастет поток из Дальнего Востока. Это объясняется близким расположением к Китаю, логистикой, короткими программами «на выходные». Для жителей европейской части России Китай станет одним из самых «массовых» бюджетных направлений и уже не экзотикой, что сдвинет спрос на 30-40% из года в год.

    «Билеты Москва – Пекин – Хайнань – Гуанчжоу – Москва уже можно приобрести по цене от 43 тысяч рублей, что, я считаю, почти бесплатно. Тем более, что планируется отменить визы. Это пример того, как некогда «массовая» и доступная Европа теряет туристов, а Азия задает новый вектор», – считает специалист.

    Прямые рейсы между Китаем и Россией осуществляются из 14 российских городов и 20 городов Китая, включая вылеты из Москвы и до Владивостока, Пекина, Иркутска и так далее, делится эксперт. В апреле 2025 года объем перевозки между городами России и Китая достиг отметки в 1903 рейса. Это на 57% больше, чем в апреле годом ранее. К тому же российская авиакомпания «Аэрофлот» с марта 2025 года запустила прямые рейсы на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга, расширив географию вылета до 9 российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Новосибирск.

    А с августа этого года китайские авиалинии «China Southern Airlines», к примеру, запустила новые маршруты Харбин-Владивосток. У Air China 31 марта стартовал новый маршрут из Пекина во Владивосток, а 27 апреля – из Пекина в Иркутск. С июля появился новый рейс Шанхай-Владивосток. Также Sichuan Airlines планирует увеличить еженедельные рейсы Чэнду – Москва, Чэнду – Санкт-Петербург, а также открыть новые грузовые маршруты.

    «Безусловно, это масштаб, уже соизмеримый с рейсами в массовую Турцию, поэтому, я прогнозирую, что Китай после открытия безвизового режима может войти в ТОП-3 главных массовых направлений для россиян, догнав и опередив даже ОАЭ, и уже сейчас он догнал Египет», – замечает Котляр.

    Эксперт отмечает, что ни для кого не секрет, что Китай – страна дисциплины и жестких норм. Там сервис высокий, но по-своему: регламент, правила, четкий контроль. Для русского туриста, привыкшего к «договориться на месте», это безусловно вызов.

    «В Китае нет привычного «all inclusive», нет сервиса «с улыбкой за чаевые» как в Турции. Есть система: нельзя – значит нельзя. Страна не подстраивается под туриста. Туристу придется привыкать к их порядку. Поэтому, на практике некоторые туристы будут проходить crash-тест китайской дисциплиной, но на практике, мы готовы – я не вижу здесь никаких проблем», – заключила собеседница.

    Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что пробный безвизовый режим для россиян в Китай может вывести эту страну в топ-5 самых популярных направлений для отдыха.

    Комментарии (4)
    3 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    Комментарии (3)
    3 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    @ Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Пекина прошел масштабный военный парад с участием истребителей, ракет и строем тысяч военных, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Пекин в среду превратился в арену для одного из самых масштабных военных парадов в современной истории страны, сообщает The New York Times.

    Мероприятие было приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны и, как отмечает издание, Китай использовал парад для того, чтобы продемонстрировать силу и выпустить «дерзкое предупреждение» своим соперникам.

    Парад прошел по тщательно продуманному сценарию: над городом пронеслись истребители, по проспекту Чанъань прошли танки, а тысячи военнослужащих чеканили шаг на площади Тяньаньмэнь. Лидер Китая Си Цзиньпин лично инспектировал войска из лимузина, в параде участвовали марширующие солдаты, музыкальный оркестр и хор.

    Особое внимание было уделено показу современной военной техники. Были представлены морские подразделения с лазерным оружием и зенитными ракетами HQ-16C, а также беспилотный летательный аппарат и строевые пролеты военной авиации. На форме ветеранов были видны многочисленные награды, а на большом экране демонстрировались кадры с Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    В завершение мероприятия в небо над Пекином были выпущены воздушные шары и голуби, что стало символом мира и памяти о вкладе страны в победу во Второй мировой войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg оценило военный парад в Пекине в честь 80-летия Победы.

    Китай на параде впервые представил системы радиоэлектронной борьбы, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    Впервые на параде была показана ядерная ракета DF-5C.

    Китай также продемонстрировал новые ударные беспилотники.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Путин оценил военный парад в Пекине

    Путин: Военный парад в Пекине прошел блестяще

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников

    Военный аналитик Кнутов: На параде в Пекине Китай продемонстрировал беспилотную мощь

    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    @ Johannes Neudecker/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос Тайваня встает все острее. США постепенно уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту с КНР. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Китай показал на параде новую линейку беспилотников разных типов.

    «Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это китайская разработка. В рамках парада в Пекине была показана беспилотная техника трех видов: пехотная, морская и воздушная», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Собеседник, говоря о беспилотниках воздушного базирования, указал на передовую разработку – FH-97A «Фэйхун», способную возглавлять «стаи» более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. «У аппарата реактивный двигатель. Главное его назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах», – пояснил собеседник.

    Кнутов также обратил внимание на беспилотник GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»). «Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения», – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

    Особое внимание аналитик уделил безэкипажным катерам, цель которых – патрулирование морской границы, а также подводным дронам. Интересным изделием оказался подводный беспилотник AJX002, сильно напоминающий российскую ядерную торпеду «Посейдон».

    «Это огромная торпеда длиной 20 метров и диаметром полтора метра. Я бы не стал говорить о том, что этот дрон в состоянии использовать именно ядерную энергетическую установку. Но допускаю, что там применяются, например, водометные двигатели, которые обеспечивают ему скорость порядка 190 километров в час на глубине один километр», – рассуждает аналитик.

    «В Китае подводный беспилотник называют «приветом Америке», – сказал он, добавив, что аппарат может минировать морские коммуникации противника и вести разведку его берегов практически незамеченным.

    КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. «То есть, решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппартов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин», – напомнил Кнутов.

    По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. «Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – заключил аналитик.

    Напомним, Китай в ходе масштабного военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь продемонстрировал беспилотники разных типов. Среди них «дроны-ведомые», которые работают в координации с пилотируемыми боевыми самолетами и могут использоваться для подавления, борьбы с ПВО, сопровождения, разведки.

    Еще один вид – корабельные беспилотные вертолеты. Они могут использоваться для разведки, раннего предупреждения, противокорабельных и противолодочных действий, поиска, спасения и транспортировки, передает Global Times.

    Развивает Пекин беспилотное направление и на воде. Наблюдатели парада увидели безэкипажные катера – как надводные, так и подводные. Кроме того, были представлены два новых сверхбольших беспилотных подводных аппарата – AJX002 и HSU100.

    Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Гостями парада стали лидеры более 25 государств, в том числе России.

    Комментарии (9)
    3 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий производитель вооружения Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, выбрал необычный способ завоевать внимание молодых сотрудников, распространяя брендированные презервативы на карьерных мероприятиях.

    Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.

    На упаковке размещена надпись: «Безопасность важна. Всегда и везде». Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.

    По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.

    В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.

    Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.

    Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.

    Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.

    До этого в Rheinmetall называли Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    Комментарии (9)
    3 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США

    Востоковед Маслов: Военная мощь Китая приближается к американской

    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Демонстрация Китаем своей ядерной мощи на сегодняшнем параде – ответ скептикам, которые говорили, что у страны нет достаточных ресурсов для защиты своих экономических достижений, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее КНР впервые показал межконтинентальную ракету на жидком топливе DF-5C.

    «Показ целого комплекса новейших вооружений на параде в Пекине был сигналом США. Китай как бы намекает, что он может дотянуться до любой точки на американской территории. Но вряд ли это можно считать явной угрозой, поскольку отношения Пекин и Вашингтона не достигли своей худшей точки. Я бы назвал это своеобразной демонстрацией технических возможностей», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    «Я не склонен считать, что данный сигнал был адресован кому-либо, кроме США, поскольку КНР последовательно придерживается позиции о недопустимости применения ядерного оружия против стран, которые им не обладают и, соответственно, не представляют прямой угрозы для Китая», – добавил собеседник.

    «Кроме того, демонстрация Пекином своего стратегического арсенала стала еще и камнем в огород тех скептиков, которые говорили, что у Китая нет достаточной мощи для защиты своих экономических достижений», – детализировал аналитик.

    «И мы видим, что сигнал был услышан в США. Американский истеблишмент и СМИ активно обсуждают возросшую военную мощь КНР, а также присутствие на трибуне лидеров трех ядерных держав – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына», – указал политолог.

    «При этом жалобы американского лидера Дональда Трампа на якобы трехсторонний «сговор» Москвы, Пекина и Пхеньяна тоже можно считать реакцией США на происходящее в Пекине. Но у Вашингтона нет инструментов для ответа КНР. Белый дом будет грозить новыми экономическими санкциями и пошлинами, но постарается не раздражать Китай в военном плане, в том числе – в тайваньском вопросе», – резюмировал Маслов.

    Ранее на параде в Китае впервые продемонстрировали межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете. Также были представлены стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

    При этом, Трамп заявил, что не рассматривает парад как вызов для США. «Китай нуждается в нас», – подчеркнул он, заверив журналистов в своих хороших отношениях с Си. Также он сказал, что не обеспокоен сближением Пекина и Москвы, а также потенциальным ущербом интересам Вашингтона. «У нас самая сильная армия в мире. Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – отметил политик.

    Вместе с тем, на своей странице в соцсети Truth Social американский лидер обвинил лидеров России, Китая и КНДР в «заговоре против США». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что «речь шла в каком-то переносном смысле». «Никакие заговоры никто не строит», – указал представитель Кремля, подчеркнув, что отношения трех стран, а также сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС направлены на общее благо, а не против кого-либо.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит ШОС в Тяньцзине стал демонстрацией постепенного снижения влияния США в мире, и что сближение России, Китая и Индии приняло характер необратимого процесса.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 04:52 • Новости дня
    На площади Тяньаньмэнь в Пекине началось движение парадных расчетов
    На площади Тяньаньмэнь в Пекине началось движение парадных расчетов
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Движение парадных расчетов началось на площади Тяньаньмэнь в Пекине в рамках масштабного парада по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Парадную колонну возглавили подразделения Народно-освободительной армии Китая, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, передает ТАСС.

    На параде в Пекине впервые представлены кибервойска и силы информационной поддержки НОАК, а также военно-космические войска, передает РИА «Новости».

    «Самолеты КНР воспроизвели цифру 80 в честь юбилея победы во Второй мировой войне и над империалистической Японией», – сообщает RT.

    Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин провел смотр войск на площади Тяньаньмэнь. На параде присутствует президент России Владимир Путин.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты
    5 комментариев


    Комментарии (3)
    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Путин прибыл на парад в Пекине
    Путин прибыл на парад в Пекине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл на место проведения масштабного парада в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    В мероприятии принимают участие главы более 20 государств и правительств, включая лидера КНДР Ким Чен Ына. Путин, как и другие высокие гости, прошел по красной ковровой дорожке через ворота Дуаньмень к Южной площади Императорского дворца, где председатель КНР Си Цзиньпин с супругой встречал лидеров иностранных делегаций, передает ТАСС.

    Церемония началась с совместного фотографирования, после чего главы государств направились на трибуны на площади Тяньаньмэнь. Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на трибуны.

    «Там они поприветствовали китайских ветеранов, которые принимали участие в военных действиях во Второй мировой войне», – сообщает RT.

    Путин сидит по правую руку от хозяина торжеств. По левую руку от лидера Китая расположился лидер КНДР.

    Парад продолжится 70 минут, в ходе него Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные и новейшие военные разработки: ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин находится с четырехдневным визитом в Китае с 31 августа. Затем он отправится во Владивосток для участия во Восточном экономическом форуме.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты
    5 комментариев


    Комментарии (0)
    Главное
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    Каллас назвала саммит России, Китая и КНДР вызовом миру
    Граждане Украины приговорены в Грузии к заключению за участие в беспорядках
    Ганчев рассказал о продвижении российских войск в Купянске
    ЕС решил резко увеличить расходы на оборону
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации