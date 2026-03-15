6 комментариев
Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
Конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в комментарии для британской газеты Financial Times (FT).
Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке создает проблемы для Украины, передает ТАСС. Она пояснила, что между регионом и Украиной фактически возникла конкуренция за одни и те же военные активы, а внимание США сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.
Источники FT сообщили, что страны Евросоюза были проинформированы о задержках в поставках американских вооружений, в особенности систем противовоздушной обороны, Киеву. Причиной стало приоритетное обслуживание Вашингтоном клиентов из Ближнего Востока.
С конца февраля США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, в результате которой удары нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Как отмечается, Корпус стражей исламской революции заявил о масштабных ответных действиях, атаковав израильские объекты, а также цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия передала Украине партию ракет PAC-3. Пентагон подтвердил, что опыт, полученный на Украине, был использован против Ирана.