  Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Решение Минфина удивило рубль
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    7 мая 2026, 10:14 • Новости дня

    Стоимость газа в Европе выросла после резкого падения

    Цены на газ в Европе подобрались к 539 долларам за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Отыгрывая резкое падение накануне, европейские газовые фьючерсы подорожали на 1%, торгуясь утром вблизи отметки 539 долларов за тысячу кубометров.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги в плюсе, передает РИА «Новости».

    К утру показатель достиг отметки 538,5 доллара, прибавив 1,1% к расчетной цене предыдущего дня. Накануне стоимость топлива падала почти на 13% из-за сообщений западных СМИ о возможном перемирии США и Ирана.

    Средние биржевые цены за март подскочили на 59%, превысив 600 долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Однако уже в апреле котировки опустились на 14%. Локальный максимум стоимости за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре», – заявил тогда гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби. Абсолютный исторический рекорд на европейском рынке был установлен в начале весны 2022 года. В тот период котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов опустилась до 509 долларов за тысячу кубометров из-за новостей о возможном примирении США и Ирана.

    Несколькими днями ранее обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    5 мая 2026, 02:15 • Новости дня
    Профсоюз железнодорожников Литвы назвал причину постоянных ж/д аварий

    Tекст: Катерина Туманова

    Участившиеся железнодорожные аварии в Литве стали результатом многолетнего разрушения системы и дальше будет только хуже, так как поддержание транспортной инфраструктуры требует длительной работы, считает председатель профсоюза железнодорожников Solidarumas Станислав Федаравичюс.

    «Можно сказать, что железнодорожная система полностью разрушена, и ситуация будет только ухудшаться. Серьезные инвестиции следовало сделать раньше. За неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать годами», – заявил газете Kauno diena председатель профсоюза железнодорожников Solidarumas Федаравичюс.

    Его комментарий появился на фоне двух железнодорожных аварий за два дня: пятницу утром в Кедайняйском районе сошли с рельсов три вагона поезда, а в субботу вечером – еще один поезд, состоящий из четырех вагонов и локомотива.

    Говорят, нехватка сотрудников могла сказаться на работе железнодорожников в круглосуточном режиме, поскольку некому ее делать.

    «Люди работают 24 часа в сутки, хотя должны работать 12 часов. Другие работают по 16 часов в сутки», – добавил Федеравичюс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале десятки латвийских чиновников попали под допросы в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве гигантского «проекта века» – железной дороги Rail Baltica.

    4 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии

    Экономист Юшков: Киев хочет покупать у Норвегии российский газ под видом норвежского

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом. Цены на СПГ на мировом рынке, особенно в Европе, остаются высокими. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях, Украине насчитают такую цену, будто топливо транспортировали из Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок Украине газа из Норвегии.

    «Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.

    «Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

    Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.

    «При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.

    По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    6 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    Украина решила увеличить импорт газа из Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный регулятор Украины одобрил наращивание поставок газа из Польши для преодоления дефицита топлива, сообщило украинское министерство энергетики.

    Украинское министерство энергетики сообщило, что государственный регулятор одобрил проект по наращиванию импорта газа из Польши, передает ТАСС.

    В сообщении министерства отмечается, что 6 июля 2026 года на платформе GSA пройдет совместный аукцион, где будут распределяться увеличенные мощности для импорта топлива.

    Оператор газотранспортной системы Украины получил заключение профильной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. Комиссия поддержала реализацию проекта, направленного на увеличение прокачки газа с территории Польши.

    В Минэнерго пояснили, что проект предусматривает распределение двух уровней увеличенной мощности на основе оценки рыночного спроса до 2047 года. Также подчеркивается, что с польской стороны регулятор URE дал синхронное согласие на реализацию инициативы.

    Рост потребностей Украины в газе связан с прекращением транзита российского топлива через украинскую территорию с 1 января 2025 года, после отказа Киева продлевать соглашение с Газпромом. Это привело к необходимости закупать газ на европейском рынке по более высоким ценам. С конца января прошлого года компания «Нафтогаз» начала активно увеличивать объемы импорта газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины отказалось продлевать соглашение с Россией о транзите газа.

    Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Киев запланировал масштабный импорт топлива из европейских стран.

    Власти Польши решили предоставить соседней республике доступ к своему терминалу сжиженного природного газа.

    6 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Жданова: «Игра со спичками» обернется Европе суровыми «условиями на земле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся милитаризация Европы и поддержка Украины со стороны Евросоюза похожи на «игру со спичками», заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    «Европейцам, видимо, нравится играть со спичками (провоцировать РФ на ответные военные меры – прим. ВЗГЛЯД) – иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», – отметила Жданова, передает ТАСС.

    По ее словам, такой курс приведет к тому, что противникам России придется столкнуться с «более суровыми условиями на земле».

    Жданова подчеркнула, что европейцы, вероятно, намеренно провоцируют Россию на ответные военные меры, иначе они бы выбрали путь деэскалации и снижения военной опасности. Она также отметила, что чем дольше продолжаются попытки вовлечь Россию в военную конфронтацию и запугать российское общество, тем тяжелее окажутся последствия для инициаторов подобных действий.

    По мнению Ждановой, нынешняя стратегия западных стран не способствует урегулированию конфликта, а лишь усугубляет его первопричины. Она напомнила, что Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только при условии отказа от антироссийской линии.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    4 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост европейских газовых котировок, которые вплотную приблизились к отметке 570 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник перешли к росту, поднимаясь на 2,6%, почти до 570 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с падения, однако затем скорректировались вверх.

    Максимальная стоимость газа в ходе торговой сессии достигала 574,9 доллара за тысячу кубометров, показав рост на 3,5%. Динамика изменения котировок рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 555,5 доллара.

    Рост цен начался после сообщений иранского телевидения о том, что военные Ирана заблокировали проход кораблей США в Ормузском проливе. Позже Центральное командование американских вооруженных сил опровергло информацию о ракетных ударах по своим судам.

    В марте средняя стоимость газа в Европе увеличилась на 59% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после заявления главы QatarEnergy о повреждении линий по производству СПГ в Катаре.

    Ранее в мае сообщалось, что запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок.

    5 мая 2026, 10:20 • Новости дня
    Европейские страны пополнили запасы газа на 6 млрд кубометров к следующей зиме

    Tекст: Мария Иванова

    С начала апреля европейские подземные резервуары пополнились более чем на 6 млрд кубометров газа, достигнув уровня заполненности почти в 34%.

    В апреле стартовал сезон пополнения энергетических резервов, передает ТАСС.

    По данным Gas Infrastructure Europe, чистая разница между закачкой и отбором уже превысила6 млрд кубических метров. Сейчас европейские мощности заполнены на 33,79%, что эквивалентно 37 млрд кубометров топлива.

    Еврокомиссия требует обеспечивать заполнение профильных объектов на 90% в период с первого октября по первое декабря ежегодно. Для выполнения установленной нормы к началу осенне-зимнего периода необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году регион смог достичь показателя лишь в 55 млрд кубометров.

    Текущим летом ожидаются более высокие цены на энергоносители из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Представители российской энергетической отрасли оценили ситуацию скептически.

    «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – спрогнозировал Газпром.

    Минувший отопительный сезон в Европе завершился в начале апреля и продлился 173 дня, став вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Чистый отбор за этот период превысил 61 млрд кубометров. Это на 6,5 млрд кубометров больше объемов, закачанных прошлым летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая объем заполнения подземных резервуаров Евросоюза сократился до критической отметки в 33%.

    Средняя стоимость газа в Европе по итогам апреля выросла на треть.

    Прошедший сезон отбора топлива из хранилищ продлился 173 дня.

    6 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Президент Эстонии заявил о планах компаний из Европы возобновить бизнес в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многие европейские компании не ушли с российского рынка, а часть из них лишь временно приостановила работу и ожидает завершения конфликта на Украине, чтобы вернуться к бизнесу в России, заявил президент Эстонии Алар Карис.

    «Многие европейские компании не ушли из России, а другие просто ждут окончания конфликта, чтобы они могли возобновить свою деятельность», – сказал Карис в интервью телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что ряд немецких предприятий выражают намерение возобновить работу на российском рынке при первых признаках нормализации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейского бизнеса. Он отмечал, что многие иностранные предприятия покинули отечественный рынок по политическим причинам.

    6 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Москалькова заявила о желании Запада видеть Россию на коленях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова в среду вместе с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, передает РИА «Новости».

    В ходе церемонии она заявила: «Каждый день и час, пережитый в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня переосмысливаем и понимаем, через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня. Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы».

    Она подчеркнула, что почти у каждого, кто работает в аппарате омбудсмена, есть родственники, сражавшиеся в годы войны, а у многих и сейчас близкие принимают участие в спецоперации на Украине. Москалькова добавила, что сегодня люди стоят у Знамени Победы и на рубежах страны, отмечая: «С нами Георгий Победоносец, с нами правда и справедливость».

    Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры.

    6 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в среду котировки голубого топлива на лондонской площадке ICE скорректировались вниз на 2%, зафиксировавшись на отметке около 558 долларов за тысячу кубометров.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали торговую сессию с небольшого роста, передает РИА «Новости». Однако вскоре показатель ушел в минус, потеряв почти 2% от расчетной цены предыдущего дня.

    Ранее в марте средняя стоимость энергоресурса подскочила на 59% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле наметилась обратная тенденция со снижением цен на 14%.

    Локальный максимум в 853,7 доллара был пробит после того, как глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении производственных линий. Речь шла о двух из 14 установок по выпуску сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторические рекорды стоимости фиксировались на европейских хабах в начале весны 2022 года. В тот период цена достигала беспрецедентных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне газовые котировки на европейских биржах замерли вблизи отметки 587 долларов за тысячу кубометров.

    Обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост стоимости топлива почти до 570 долларов.

    В начале месяца цена энергоресурсов в Евросоюзе удерживалась на уровне чуть ниже 560 долларов.

    6 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали на 10%

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана европейские газовые фьючерсы резко подешевели, потеряв в ходе торгов сразу 10%.

    В среду днем июньские фьючерсы по индексу хаба TTF подешевели на 10%, опустившись до отметки 508,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Изначально торги на лондонской бирже ICE открылись небольшим ростом до 567,7 доллара, однако к середине дня котировки перешли к стремительному падению.

    Настроения участников рынка могли измениться после публикаций портала Axios. Издание со ссылкой на американские источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.

    Дополнительным фактором стабильности стало заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Иранские военные пообещали обеспечить безопасное судоходство по Ормузскому проливу, если в адрес страны не будет поступать угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газа в Европе выросла почти до 570 долларов из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

    До этого президент США намекнул на вероятность новых ударов по иранским нефтепроводам.

    В апреле газовые котировки резко обвалились на фоне сообщений о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.

    5 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Польская Orlen начала добычу газа в Северном море

    Tекст: Мария Иванова

    На шельфе Северного моря стартовала разработка газового месторождения Эйрин, ресурсы которого оцениваются приблизительно в 3 млрд кубических метров.

    Компания Orlen Upstream Norway и норвежский концерн Equinor приступили к добыче газа на месторождении Эйрин в Северном море, сообщает портал DoRzeczy.pl.

    Добываемое топливо уже направляется в Польшу, отмечает ТАСС.

    «Газ, который мы добываем на Эйрин, уже идет в Польшу, усиливая гарантии надежности поставок для клиентов Orlen, несмотря на напряженное международное положение», – заявил председатель концерна Иренеуш Фонфара. Он добавил, что ресурсы норвежского континентального шельфа имеют ключевое значение для энергетической безопасности Европы.

    Месторождение расположено в 250 километрах от побережья Норвегии. Его запасы оцениваются в 3 млрд кубометров газа и более 27 млн баррелей нефти. Польской стороне принадлежит 41,3% доли проекта.

    В ближайшее время партнеры планируют начать разведку новых газовых залежей в районе месторождения Эйрин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году компании Equinor и Shell объявили об объединении своих британских активов в Северном море.

    Власти немецкого региона Мекленбург – Передняя Померания выражали тревогу из-за планов Польши по добыче нефти на Балтике.

    5 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После заметного роста накануне газовые котировки на европейских биржах практически замерли, оставшись вблизи отметки 587 долларов за тысячу кубометров.

    Утром во вторник котировки продемонстрировали незначительные изменения, остановившись у отметки в 587 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 592 долларов, прибавив почти два процента.

    Днем ранее стоимость топлива выросла на 5% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти ОАЭ сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили три ракеты, а в нефтяной зоне Фуджейры произошел пожар.

    В марте средняя стоимость газа подскочила на 59% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. Локальный максимум в 853 доллара зафиксировали после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства компании QatarEnergy.

    Исторический рекорд стоимости на европейских газовых хабах был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела отметку в 541 доллар за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки достигли уровня в 582 доллара.

    В начале мая из-за обострения ситуации в Ормузском проливе биржевые цены приблизились к 570 долларам.

    6 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Додик заявил о попытках Западной Европы спастись за счет воюющей Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западная Европа использует Украину для военного противостояния с Россией, поскольку считает этот конфликт единственным способом поддержать собственную стабильность, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

    По его словам, Евросоюз ведет войну с Россией через Украину и продолжает такую политику «по сей день», передает РИА «Новости».

    Додик подчеркнул: «Дело в том, что сегодня Украина для Западной Европы представляет собой единственный возможный элемент своего сохранения».

    По мнению политика, если на Украине удастся достичь мира, то Европа окажется в состоянии полной дестабилизации – без лидеров, без доступа к сырью и без ценностей, которые она ранее продвигала. Он также отметил, что Европа без ясной концепции будущего не может вызывать оптимизм.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Западная Европа рискует первой столкнуться с последствиями «ядерного шантажа» со стороны Владимира Зеленского, который выпрашивает у западных стран ядерное оружие.

    5 мая 2026, 05:25 • Новости дня
    Посол Мешков указал на тщетность ядерных соглашений без Британии и Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа на фоне ужесточения политики Франции, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Мы с самого начала сказали, что при тех уровнях сокращения ядерного оружия, на которые мы уже вышли, как французские, так и британские ядерные потенциалы уже начинают иметь определенный вес. И поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективы», – сказал он РИА «Новости».

    Мешков напомнил, что США в последнее время настаивают на включении Китая в переговоры по глобальным ядерным соглашениям, однако Россия с самого начала подчеркивала важность учета европейских ядерных держав.

    При этом Франция категорически отказывается от такого подхода, одновременно расширяя свою ядерную программу и не желая обсуждать прозрачность собственных планов.

    Мешков отметил, что подобная позиция Парижа способна сорвать любые будущие глобальные договоренности по ядерному разоружению.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы.

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

