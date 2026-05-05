Европейские биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров
После заметного роста накануне газовые котировки на европейских биржах практически замерли, оставшись вблизи отметки 587 долларов за тысячу кубометров.
Утром во вторник котировки продемонстрировали незначительные изменения, остановившись у отметки в 587 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 592 долларов, прибавив почти два процента.
Днем ранее стоимость топлива выросла на 5% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти ОАЭ сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили три ракеты, а в нефтяной зоне Фуджейры произошел пожар.
В марте средняя стоимость газа подскочила на 59% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. Локальный максимум в 853 доллара зафиксировали после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства компании QatarEnergy.
Исторический рекорд стоимости на европейских газовых хабах был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела отметку в 541 доллар за тысячу кубометров.
На следующий день котировки достигли уровня в 582 доллара.
В начале мая из-за обострения ситуации в Ормузском проливе биржевые цены приблизились к 570 долларам.