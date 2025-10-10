  • Новость часаПутин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    10 октября 2025, 15:16 • Новости дня

    Украине решили предоставить доступ к СПГ-терминалу Польши

    Польша разрешила использовать терминал СПГ в Свиноуйстье для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Польши намерены предоставить Украине доступ к терминалу сжиженного природного газа и оказать дополнительную энергетическую поддержку в зимний период.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности предоставить Украине энергетическую помощь, включая доступ к польскому терминалу СПГ, сообщает РИА «Новости». По словам дипломата, такие меры обсуждаются в преддверии зимы для поддержки украинской энергосистемы.

    Сикорский отметил, что Польша рассматривает возможность передачи генераторов, организации экстренных поставок электроэнергии и ускорения строительства энергосетевых соединений между двумя странами. Он подчеркнул: «И конечно, наш терминал СПГ в Свиноуйстье в вашем распоряжении».

    Ранее стало известно, что у европейских стран заканчиваются ресурсы для восстановления украинской энергосистемы. По данным фонда UESF, для удовлетворения потребностей Киева необходимо не менее 400 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил необходимость коллективного решения НАТО для возможного уничтожения ракет над территорией Украины. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не согласится на действия европейских организаций, которые могут привести к размещению в Польше нелегальных мигрантов.

    10 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс
    В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение общественного транспорта в Киеве оказалось парализовано из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро, сообщает издание «Страна».

    В Киеве наблюдается транспортный коллапс на левом берегу Днепра из-за блэкаута, передает ТАСС. Издание «Страна» сообщает о массовой давке в метро и наземном транспорте, а также о резком росте цен на такси.

    Фото и видео с места событий подтверждают столпотворения на станциях метро и автобусных остановках. Ситуация осложнилась после ночных взрывов, которые, по данным СМИ, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.

    Власти города ранее предупреждали о перебоях в работе метрополитена, пригородных поездов, троллейбусов и трамваев. Администрация Киева приняла решение увеличить количество автобусов для связи между левым и правым берегами города.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе остается сложной. Он сообщил о проблемах с электро- и водоснабжением столицы после серии ночных взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли. Левый берег Киева остался без света. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве.

    10 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об ударе по Днепрогэсу

    Военкор Котенок сообщили об ударе ВС России по Днепрогэсу

    Стало известно об ударе по Днепрогэсу
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали фотографии последствий удара по плотине Днепрогэса, движение по которой было перекрыто украинскими властями.

    Последствия удара по плотине Днепрогэса показал на фото в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

    По его словам, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание. На Украине сообщили, что удары пришлись по машинному залу и распределительной станции.

    Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. По их оценке, для полного вывода гидроэлектростанции из строя потребуется еще не одна подобная атака.

    В результате взрывов движение по дамбе Днепрогэса в Запорожье перекрыли.

    Движение по дамбе Каневской ГЭС также остановили.

    Минобороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия по энергетике Украины.

    10 октября 2025, 11:00 • Видео
    Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

    У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    10 октября 2025, 07:52 • Новости дня
    Опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго»
    Опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликованы первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на них зафиксированы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

    Военные паблики опубликовали первые снимки обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», передает Ura.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

    На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, среди которых обнаружены детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    Отмечается, что ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России.

    Указывается, что ракета произведена максимально дешево.

    Ранее СМИ сообщали, что у Украины нет финансовых возможностей для производства ракет, в том числе для производства крылатых ракет «Фламинго».

    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    10 октября 2025, 12:44 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК.

    Министерство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества.

    Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.

    10 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие России в ЛНР нашли тоннель длиной порядка 700 метров, использовавшийся для скрытого перемещения украинских военных и организации обороны, сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».

    Сооружение было вырыто через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР, сказал собеседник РИА «Новости».

    В этом тоннеле находились украинские боевики, которые были уничтожены российскими военными.

    «Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку) достаточно долго», – заявил «Дава».

    Также он пояснил, что такие сооружения позволяют скрытно перемещаться по лесополосам, оставаясь незамеченными с воздуха.

    «Один вход и один выход», – добавил командир, подчеркнув сложность обнаружения таких тоннелей с помощью беспилотников.

    Город Константиновка, где был найден туннель, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР и расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.

    9 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    Постпред США при НАТО сообщил о наличии мощного оружия, пока не переданного Украине

    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    10 октября 2025, 11:02 • Новости дня
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на переговорах по Украине осложняется отсутствием реакции Киева на предложения Москвы, при этом позиции украинской стороны продолжают слабеть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Переговорные позиции Украины с каждым днем становятся хуже, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим не осознает ухудшения своей ситуации на фоне продолжающихся событий.

    Песков отметил, что стамбульский переговорный процесс поставлен на паузу по вине Киева, «из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены Россией».

    По словам представителя Кремля, украинская сторона не отвечает на переданный ей проект документа и не реагирует на предложение создать три рабочие группы для подготовки встречи на высшем уровне.

    «Все это для того, чтобы начать делать ту самую «домашнюю работу», которую необходимо сделать до встречи в верхах, до саммита», – добавил Песков.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования ситуации на Украине.

    Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется. Песков также отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.

    10 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    Движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли
    Движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли
    @ Riwnodennyk/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остановлено движение по дамбе Каневской ГЭС, расположенной в центральной части Украины, об этом заявил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

    В области зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов, сообщил Табурец, передает ТАСС.

    Детали он не привел. Причины закрытия движения не уточняются.

    Ранее из-за взрывов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс, которая считается крупнейшей гидроэлектростанцией Украины и находится в подконтрольном Киеву Запорожье.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко предполагал, что дорога по дамбе Днепрогэса была частью неафишированных договоренностей между Россией и Западом, но кто-то со стороны Запада нарушил обещания, после чего Россия начала бить по этому объекту.

    10 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    Путин: Россия по вопросу Украины будет придерживаться итогов саммита на Аляске

    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    10 октября 2025, 04:05 • Новости дня
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Воздушная тревога продолжается более четырех часов, передает ТАСС.

    Повторные взрывы также произошли в Кременчуге Полтавской области Украины и в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

    «Военкоры Русской весны» пишут о налете «Гераней» на регионы Украины и о «пожаре в Киеве». Указывается, что «идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Харькове. Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    10 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Левый берег Киева остался без света
    Левый берег Киева остался без света
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российских ударов левый берег Киева остался без электричества, на правом также фиксируются перебои электроснабжения, сообщаю украинские СМИ.

    СМИ пишут, что сначала были нанесены удары беспилотниками, затем ракетами. В городе неоднократно звучали мощные взрывы.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что весь левый берег остался без света, имеются проблемы с водоснабжением.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о массированном ударе по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что в Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды. Вечером в четверг во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    9 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине.

    Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине, передает Lenta.ru. Он заявил в своем Telegram-канале, что за удары по инфраструктуре Украины последует ответ. При этом чиновник также отметил, что конфликт между странами необходимо завершить как можно скорее, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.

    Ранее Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в ответ на отключения электроэнергии на Украине из-за ударов ВС России.

    В нескольких городах Луганской народной республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях.

    10 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Орбан заявил о сотрудничестве украинской разведки с оппозицией Венгрии
    Орбан заявил о сотрудничестве украинской разведки с оппозицией Венгрии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о поддержке украинской разведкой венгерской оппозиции и предупредил о возможности слежки через смартфоны.

    Премьер-министр Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Он отметил, что украинская разведка проникла в проукраинскую партию «Тиса» и оказывает технологическую поддержку оппозиции для прихода к власти.

    «Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого!» – написал Орбан на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Орбан уже подчеркивал, что Украина и лидеры Евросоюза стремятся сменить власть в Венгрии, используя для этого спецслужбы и связи с оппозиционными партиями. СМИ сообщили, что в разработке мобильного приложения партии «Тиса» участвовал украинский программист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия создает специальную внутреннюю группу для расследования обвинений в адрес спецслужб Венгрии о шпионаже против институтов Евросоюза.

    Между тем премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Евросоюз. Венгрия заявила, что не поддастся давлению и не одобрит вступление Украины в Евросоюз, а также ее финансирование.


    9 октября 2025, 22:52 • Новости дня
    Трамп заявил о «скором» начале переговоров Москвы и Киева

    Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования текущей ситуации на Украине.

    Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом по украинскому вопросу. Во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме Трамп отметил: «Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро».

    Он подчеркнул, что ожидает скорого начала переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что уверен в намерении сторон «довольно скоро сесть за стол переговоров» для поиска решения конфликта.

    Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок ракет Tomahawk на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что значительная часть ранее достигнутого прогресса по украинскому урегулированию была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

