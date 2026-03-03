В Польше мужчина с двумя саблями напал на полицейских

В Польше мужчина с двумя саблями напал на полицию и был застрелен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель польского города Бытом в Силезском воеводстве был застрелен сотрудниками полиции после того, как набросился на них с двумя саблями, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел после того, как обеспокоенный гражданин сообщил правоохранителям о длительном отсутствии контакта с родственником.

Полицейские прибыли по адресу, однако дверь им не открыли. Для вскрытия двери была привлечена Пожарная стража. В квартире находился 39-летний мужчина, который вел себя крайне агрессивно, угрожал применить саблю и затем забаррикадировался в одной из комнат.

На место были вызваны переговорщики, беседа с мужчиной длилась более двух часов, однако он продолжал проявлять агрессию и категорически отказывался выходить. После этого на подмогу прибыли сотрудники контртеррористического подразделения, так как в квартире было обнаружено множество сабель и других опасных предметов.

Как отмечает польская полиция, «во время попытки сотрудников войти в комнату, мужчина бросился на них с двумя саблями. В связи с тем, что он был сильно возбужден и не реагировал на приказы, в ситуации непосредственной угрозы жизни и здоровью полицейские были вынуждены использовать служебное оружие».

Пострадавший получил медицинскую помощь на месте и был доставлен в госпиталь, однако вскоре скончался. Сейчас проводится расследование инцидента под надзором прокурора.

