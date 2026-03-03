Politico: ЕС признал бессилие в конфликте на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз не был готов к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сейчас вынужден наблюдать за развитием событий со стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

Один из неназванных дипломатов ЕС отметил: «К этому (конфликту с Ираном – ред.) готовились США и Израиль... ЕС не был готов к этому... Теперь мы сидим как зрители, потому что не являемся активным участником этой войны». По данным издания, у Евросоюза нет достаточных рычагов влияния в регионе, чтобы предпринять значимые шаги.

Politico также сообщает, что Евросоюз оказался отодвинут на второй план в ситуации на Ближнем Востоке. По словам европейского дипломата, сейчас «переговоры с США и Израилем по сложившейся ситуации кажутся невозможными», и ЕС вынужден довольствоваться лишь обменом информацией и наблюдением за происходящим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия собирает чрезвычайное совещание на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости остановить распространение конфликта на другие страны региона.

Президент США Дональд Трамп нанес удар по Ирану, что стало неожиданностью для европейских лидеров и усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.