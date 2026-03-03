Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с трудностями при получении ракет и вооружения, передает РИА «Новости».

По его словам, теперь эти средства могут понадобиться самим Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке для самообороны.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский отметил: «У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны».

Зеленский также поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США. «Думаю, что нанесение ударов по иранским военным целям было правильным решением», – сказал Зеленский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Украина объявила о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км. Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot.