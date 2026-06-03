Премьер Грузии подверг критике молдавских руководителей за готовность объединиться с Румынией

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Заявления о готовности уступить суверенитет просто непредставимы, - сказал премьер грузинским журналистам в среду. – Если о чем-то и должны заботиться руководители государства, так это о сбережении суверенитета».

По его словам, власти Грузии как раз и «работают над укреплением суверенитета и его защитой».

«Оправдать заявления о готовности уступить суверенитет сложно, - сказал Ираклий Кобахидзе. – Для меня это просто совершенно непонятно».

В июне о готовности объединиться с Румынией высказались вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии, а еще ранее президент этой страны Майя Санду сказала, что могла бы проголосовать «за» объединение в случае проведения референдума.