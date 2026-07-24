Лавров спрогнозировал рекордный рост торговли между Россией и Китаем

Tекст: Мария Иванова

Объем торговли между Россией и Китаем по итогам года вновь достигнет рекордных показателей, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И в киргизом городе Чолпон-Ата на полях заседания ШОС.

«Несмотря на препоны, которые чинят западные наши коллеги, торгово-экономические отношения на подъеме. За первое полугодие этого года еще на 25% товарооборот увеличился, и, судя по всему, по итогам года будет новый рекорд», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также напомнил о высокой интенсивности контактов на высшем уровне, передает РИА «Новости». По его словам, Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались уже более 50 раз.

Министр добавил, что до конца года запланировано еще несколько мероприятий, которые станут площадкой для новых переговоров лидеров двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное таможенное управление КНР зафиксировало рост объема двусторонней торговли почти на четверть за первые пять месяцев года.

Президент России Владимир Путин отметил увеличение товарооборота более чем на 10% в текущем году.

Помощник главы государства Юрий Ушаков оценил прошлогодний объем взаимной торговли почти в 240 млрд долларов.